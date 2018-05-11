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طالبت بتقديم التعريفات التي اعتمدتها في رفع سعر الفاتورة

نقابة "سونلغاز " تتهم مسؤولين بالقطاع بالفساد وسوء التسيير

  14 جويلية 2018 - 15:33   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الوطني
نقابة "سونلغاز " تتهم مسؤولين بالقطاع بالفساد وسوء التسيير

اتهمت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز التلاعبات في فواتير المواطنين و استطاعت توقيف تضخيم لفواتير الشعب دام أكثر من 10 سنوات ،الى جانب الفساد سوء التسيير  معظم مسؤولي شركة سونلغاز، مطالبة  بضرورة توضيح التعريفات التي اعتمدتها سلطة ضبط الكهرباء و الغاز . 

 طالبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في بيان لها تحوز المحور اليومي نسخة منه بحق الزبون في تعريفات مختلفة معتمدة من سلطة ضبط الكهرباء و الغاز سينخفض من خلالها ثمن فاتورته الكهربائية، بل الأدهى و الأمر فشركة سونلغاز منذ رفع أسعار الكهرباء سنة 2016 تستعمل في ترسانة إعلامية لإقناع المواطن بالتقشف في استهلاك الكهرباء بدل توضيح التعريفات التي اعتمدتها سلطة ضبط الكهرباء و الغاز و التي سترجع بالإيجاب سواء على الشركة و المواطنين الذين لو يغيروا من نظام تعريفتهم سيستفيدون من تخفيضات مهمة جدا قد تصل إلى 70 بالمائة تخفيض في فاتورتهم الكهربائية ، و حسب ذات البيان دائما اتهمت  النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز التلاعبات في فواتير المواطنين و استطاعت توقيف تضخيم لفواتير الشعب الذي  دام أكثر من 10 سنوات ،الى جانب الفساد و سوء التسيير  لمعظم مسؤولي شركة سونلغاز ما جعلها تنحرف تماما عن مهمتها الأولى المتمثلة في الخدمة العمومية للمواطن و التواصل مع المواطن و الزبون ، ضعف هذا التواصل يظهر جليا في عدم تعريف الزبون بحقه لقد حاولنا في السابق إقناع مسؤولي مجمع سونلغاز للتحسين من خدمته العمومية الرديئة.هذه الحالة المتعفنة أثرت بشكل مباشر على العمال في القطاع الطاقوي ، حيث أصبح العمال في مواجهة مستمرة مع المواطنين بسبب ارتفاع ثمن الفاتورة الكهربائية بحيث أصبح رجل الكهرباء منبوذا من طرف المواطنين بسبب سوء التواصل و تحول مسيري الشركة من مسير للخدمة العمومية إلى مسير من أجل منحة تسيير مالية مرتفعة عكس ما كان عليه المسيرين سنوات السبعينات، وفي هذا الصدد ستطلق "السناتاغ" حملة وطنية تحت شعار " معا سندفع فاتورة كهربائية أقل " تقوم من خلال هذه الحملة بالتوضيح للمواطنين أنواع التعريفات الكهربائية الموجودة

أمينة صحراوي

 

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