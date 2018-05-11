تسجيل حوالي 400 إخطارا عن حالات المساس بحقوق الطفل

كشفت المفوض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، اليوم السبت أن الهيئة تلقت حوالي 400 إخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل عبر الرقم الأخضر"11-11" و البريد الالكتروني للهيئة خلال سنة 2018.

وأوضحت شرفي تصريح لوأج عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفل المصادف ل15 يوليو من كل سنة، أن الهيئة "تلقت حوالي 400 إخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو حتى الأطفال نفسهم، وذلك عبر الرقم الأخضر "11-11"، وعن طريق البريد الالكتروني للهيئة"، مع العلم أن الخط الأخضر أطلق مع بداية سنة 2018 .

وأبرزت شرفي أن الاخطارات التي تتلقاها الهيئة عن "حالات المساس بحقوق الطفل تتعلق بعضها بسوء المعاملة أو الاعتداءات من بينها الجنسية أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي أو عن حالات إهمال، إلى جانب إطارات أخرى من قبل أولياء يطلبون مساعدة لتوجيه أبنائهم الذين يرافقون أطفال السوء".