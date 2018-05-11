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قالت إن عدد الموقوفين لم يتجاوز 460 شخص مقابل 772 في حصيلة الجيش

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تطعن في أرقام الجيش حول "الحراقة"

  14 جويلية 2018 - 15:47   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الوطني
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تطعن في أرقام الجيش حول "الحراقة"

طعنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الأرقام الرسمية لوزارة الدفاع حول عدد "الحراقة" الذين اعترضت القوات البحرية طريقهم نحو الضفة الأخرى للبحر المتوسط، حيث أكد بيان للرابطة أن العدد الحقيقي للحراقة هو 460، في حين تؤكد حصيلة الجيش الوطني أن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ 722 مهاجرا غير شرعي خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وقالت الرابطة في بيان لها أن ما يقل عن 8750 شخص استطاعوا العبور نحو الضفة الأخرى خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وقال ذات المصدر انه استنادا إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية التي تنشرها في موقعها الرسمي يوميا، بان قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ  460 مهاجرا غير شرعي خلال السداسي الأول من السنة الجارية حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط مما أصبحت هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت لـ"الحراڤة" في عرض البحر، كما أشار تقرير الرابطة إلى تسجيل رقم قياسي جديد عن أزيد من 3109 حراق جزائري حاولوا الهجرة غير الشرعية خلال 2017، من بينهم مائة وستة وثمانون 186 امرأة و840 قصر، حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل  إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

وقال محمود جنان الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي، نتيجة بأن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين “الحراڤة” يفوق خلال 06 اشهر أكثر من 8750 شخص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية، كما هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر، وفيما يتعلق بعدد "الحراڤة الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين" في الدول الاتحاد الأوروبي، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن لها إعطاء رقم دقيق، وذلك بنقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية وغياب المتابعة من طرف القنصليات الجزائرية في الخارج، ما عدى معلومات جزئية وذلك عن طريق عمليات الحصر والتدقيق يتم جمعها من عائلات المعتقلين، تقارير المنظمات غير الحكومية، حيث يقدر بقرابة 6000 شخص.

أسامة سبع

 

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