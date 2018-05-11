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بعد فشله في التوصل لاتفاق جديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

المخزن يتلقى صفعة جديدة من المحكمة الأوروبية

  14 جويلية 2018 - 15:47   قرئ 76 مرة   0 تعليق   الوطني
المخزن يتلقى صفعة جديدة من المحكمة الأوروبية

تلقى نظام المخزن المغربي صفعة جديدة، بعد فشله في التوصل لاتفاق جديد حول الصيد البحري مع الدول الأوروبية، والذي يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، القاضي باستثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق، قبل نهاية العمل بالاتفاق القديم الجائر في حق الصحراويين، الذي ينتهي اليوم 15 جويلية.

ينتهي اليوم العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى  اتفاق جديد ، وأوردت الصحف الإسبانية في تقارير لها الجمعة، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أنه  عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون والصيادون الإسبان.. ينتهي، الأحد، اتفاق الصيد البحري دون توصل الطرفين إلى توقيع  اتفاق جديد  يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، والقاضي باستثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق ، وهو القرار الذي أقر بأن هذا الاتفاق ساري المفعول  ما لم يطبق على مياه الصحراء الغربية . وفي أفريل الماضي انطلقت بالرباط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين، وأوردت الصحف الإسبانية أن الطرفين فشلا في توقيع اتفاق جديد وليس تجديد الاتفاق الحالي، رغم أن المفاوضات انطلقت في الرباط وبروكسل منذ أسابيع، وعقدت جولات للمفاوضات آخرها الإثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية. وأعرب وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، حسب المصدر ذاته، عن أسفه في حوار مع التلفزيون الإسباني، لفشل الطرفين في التوصل إلى توقيع اتفاق جديد قبل 15 جويلية الجاري، وأوضح بلاناس أنه  لا يمكن التوصل إلى توقيع اتفاق جديد قبل الأحد، لأن الأمر ما زال في مرحلة المفاوضات ، مضيفا أن  هناك معلومات قادمة من بروكسل تفيد بأنه سيكون هناك تأخر . وأشار الوزير الإسباني إلى أنه في ظل فشل المفاوضات بين الطرفين وتسرب التوجس والقلق في صفوف الصيادين الإسبان، سيعطي أوامره  من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتقديم الدعم المادي للصيادين خلال فترة وقف الصيد ، مؤكدا أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب  مهم بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي ، متمنيا أن يتم  التوصل إلى اتفاق جديد في ظروف جيدة وعما قريب.. وأن يصادق عليه البرلمان الأوروبي . ودخل الاتفاق المذكور حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 15 جويلية الجاري، ويشمل الاتفاق نحو 120 سفينة صيد، 80 بالمائة منها إسبانية، تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا ولاتفيا، إضافة إلى هولندا، إيرلندا، بولونيا وبريطانيا.

زين الدين.ز

 

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