مبيعات قياسية للشركة الأم "سيات" بفضل مصنع غيليزان

"سوفاك" سوّق 11400 سيارة "إيبيزا" خلال السداسي الأول من 2018

أعلنت شركة "سيات" الأم أن مصنع "سوفاك" سوق 11400 من سيارات "سيات" وحدة على مستوى كامل التراب الوطني بفضل سيارة "إيبيزا" التي تعتبر الأكثر مبيعا، أين تم تسجيل ارتفاع بنسبة 16.6 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف بيان للشركة أنه تم تسويق 289900 سيارة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالرقم القياسي المسجل السنة الماضية والمقدر بـ 278500 مركبة بفضل مصنع "سوفاك" بغيليزان، أين تضاعفت القدرة الانتاجية للمصنع بـ11 مرة خلال السداسي بفضل سيارات "إيبيزا"، كما أعلن مصنع "سوفاك" للتركيب عن بلوغه لـ35 ألف وحدة مركبة محليا خلال السنة الأولى لدخوله الإنتاج، يوم 30 ماي، رغم نجاح حملة "خليها تصدي" وتسجيل عزوف نسبي على اقتناء السيارات المركبة محليا بعد كشف وزارة الصناعة عن أسعار خروجها من المصنع ووجود فوارق كبيرة لبعض العلامات، حيث تمكن المجمع من تحقيق أرقام كبيرة خلال السنة الأولى من دخوله مرحلة الإنتاج من خلال تركيبه لـ35 آلف وحدة، أين كان لسيارة "سيات ايبيزا" حصة الأسد من السيارات المركبة والمسوقة، اين أكد بيان للعلامة أن الجزائر تقدمت في الترتيب العالمي لتسويق سيارات سيات باحتلالها هذا العام المركز الرابع بتسويق 10 آلاف سيارة ما بين جانفي وأفريل من السنة الجارية، وهذا ما جعل الشركة الأم تثني على الجزائر التي باتت من أكثر الدول التي حققت نجاحا كبيرا في تسويق علامة سيات خاصة بعد تدشين مصنع غيليزان الذي صنع أول سيارة لعلامة سيات خارج أوروبا، ويتعلق الأمر بسيارة "إيبيزا" التي حققت مبيعات قياسية في الجزائر باعتبارها السيارة الشبابية الأكثر مبيعا.

للإشارة فقد دافع مدير الجودة لمجمع فولسفاغن سالفادور سولير عن مصنع "سوفاك" بغليزان الذي تركب فيه العديد من العلامات، قائلا أنه ما لا يقل عن ألف فحص يجري يوميا من طرف 50 تقني مختص ونظام الكتروني خاص قبل إخراجها للسوق، مشددا أن سيارات "سوفاك" تخضع لتجارب عبر مختلف الأرضيات ومختلف التجهيزات المطبقة في المصانع الأوربية.

أسامة سبع