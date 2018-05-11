الجزائر بحاجة لـ24 ألف كلم خطوط كهربائي للتخلص من التبعية

كشف محمّد أرقاب الرّئيس المدير العام لشركة هندسة الكهرباء والغاز، اليوم الأحد أنّ التّبعية في مجال الطّاقة يجب أن نحدّ منها.

وهذا بتوفير إمكانيات،من شأنها أن تحقّق الإكتفاء الذاتي في استهلاك الكهرباء،ويكون هذا بدءا من توفير الخطوط ذات التوتر العالي التي لا تزال تشكل عائقا لتوزيع الكهرباء بشكل كافي.

أرقاب وخلال اجتماع الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مع المؤسسات التابعة وطنيا، وبحضور الرئيس المدير العام،لاعادة النظر في النقائص المسجّلة.

أكّد أنه تمّ توزيع 350 ألف خط كهربائي متوسط على المستوى الوطني،و تحقق هذا الأنجاز بفضل الطّاقم العامل بالمؤسسة.

مضيفا،أن التحدّي اليوم،يكمن في انجاز الخطوط ذات التوتّر العالي،خاصّة وأنّ الجزائر،بحاجة إلى 24 ألف كلم خط كهربائي لتحقيق الإكتفاء الذاتي.

كاشفا أن الجزائر اليوم تتوفر على 1500 كلم من نفس الخطوط، وهذا غير كافي للتغطية الشاملة.

وأشار، سونالغاز كمؤسسة تملك ما يؤهّلها في إعادة بعث مخطّط جديد للتحقيق الهدف.