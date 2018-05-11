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لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان تعاين ظروف استقبال الجالية

  15 جويلية 2018 - 12:40   قرئ 4 مرة   0 تعليق   الوطني
لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان تعاين ظروف استقبال الجالية

عاينت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، السبت، ظروف استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين وميناء الجزائر العاصمة اللذان يشهدان توافدا كبيرا لأفراد الجالية لقضاء عطلة الصيف في أرض الوطن.

وقد قام أعضاء هذه اللجنة بزيارة استطلاعية لمختلف مصالح مطار هواري بومدين وميناء الجزائر من شرطة حدود وجمارك، وتحدثوا حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، مع أفراد الجالية الوافدين من مختلف البلدان عن ظروف واجراءات الاستقبال.

وقد عبر رئيس اللجنة عبد الحميد سي عفيف في تصريح للصحافة عن "ارتياح اللجنة للظروف والترتيبات التي وفرتها مختلف المصالح والهيئات العاملة بالمطار والميناء لاستقبال أفراد الجالية الوطنية بالمهجر لقضاء عطلة الصيف بالجزائر تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مشيرا الى أن ظروف استقبال أفراد الجالية "تسجل تحسنا من سنة لأخرى رغم وجود بعض الاختلالات التي ستدرسها اللجنة بغرض ايجاد حلول لها".

بدوره أوضح مدير مؤسسة تسيير مطارات الجزائر الطاهر علاش أن "كل الامكانيات البشرية والمادية مجندة على مستوى المطار لضمان راحة أفراد الجالية الجزائرية " مبرزا أنه "يتم العمل وفق المعايير الدولية المعمول به في المطارات العالمية".

وفي نفس الإطار أوضح الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في رده على الانشغالات المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر أن "أسعار الجوية الجزائرية تنافسية والدليل على ذلك استحواذها على حصة 52 بالمائة من السوق" مشيرا الى أنه "تم اتخاذ عدة تدابير لاحترام مواعيد الرحلات وسرعة تسليم أمتعة المسافر وضمان خدمات ذات جودة على متن الطائرة"، مذكرا ان الشركة "استثمرت مبلغ هام لتجديد أسطولها مع فتح عدة خطوط جديدة".

 

 

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