تمارين مشتركة بين قوات البحرية الجزائرية و نظيرتها الباكستانية في البحر المتوسط

زارت سفينة البحرية “ألسات” ميناء الجزائر العاصمة، حيث تم إجراء تمارين مشتركة بين قوات البحرية الجزائرية و نظيرتها الباكستانية في البحر المتوسط.

بالإضافة إلى تمارين الإتصالات ، والتمارين وعمليات الحظر البحري بين السفينة البحرية ASLAT الباكستانية والسفينة البحرية الجزائرية RAIS KORFOU من أجل تبادل التجارب.

وكانت هذه أول زيارة للسّفينة من البحرية الباكستانية في الجزائر.

كما عقد وفد من البحرية الباكستانية بقيادة العميد البحريني محمد فيصل عباسي اجتماعات مع العميد سماح زين الدين.

وكذا قائد منطقة البحر المتوسط في الجزائر والعميد كربوع مراد. كما زار وفد البحرية الباكستانية الأكاديمية البحرية الجزائرية.

حيث تم تنظيم حفل استقبال على متن السفينة في اليوم الأول من وصول السفينة.

وحضره العديد من الضيوف، من سفراء من أذربيجان وبنغلاديش والصين واندونيسيا والعراق وإيران واليابان وليبيا والمكسيك وبولندا والسويد.