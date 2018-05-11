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بدوي.."الجزائر تواجه انتقادات لا أساس لها من الصحة"

  15 جويلية 2018 - 15:30   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الوطني
بدوي.."الجزائر تواجه انتقادات لا أساس لها من الصحة"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر التي "دأبت على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تواجه حملة من الانتقادات التي  لا أساس لها من الصحة".

وقال بدوي في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 6 للجنة الثنائية  الحدودية الجزائرية-النيجرية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن  "الجزائر التي دأبت على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوخي المخاطر المنجرة عنها، تجد نفسها اليوم تواجه حملة من الانتقادات غير البناءة والتي لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن الجزائر "لطالما وقفت إلى جانب المهاجرين الأفارقة ولم تدخر أي جهد لاسيما على المستوى الإنساني لتقديم يد العون لهم".

واعتبر وزير الداخلية ،أنه بالنظر لـ "استفحال ظاهر الهجرة غير الشرعية فإن البلدين ملزمان بتوطيد التعاون الثنائي لمكافحتها، ومكافحة الشبكات الإجرامية التي ترتبط بها"،مضيفا أن "استفحال هذه الظاهرة بشكل كبير وملحوظ  أصبح أمرا مقلقا، يتوجب المزيد من التنسيق وتكثيف الجهود لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم، وكذا مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف".

ولدى تطرقه للدورة السادسة، أكد بدوي أنها "فرصة مناسبة للعمل على  تقييم شامل لمدى التقدم في تنفيذ التوصيات المتفق عليها في الدورة السابقة  وتوسيع آفاق التعاون الحدودي"، وطلب من خبراء الوفدين "دراسة الصعوبات التي  تحول دون تجسيد ما تم الاتفاق عليه، وكذا وضع مخطط عمل هادف وواضح وقابل  للتجسيد بغرض تأمين وتنمية المنطقة الحدودية المشتركة".

 

وأعلن وزير الداخلية عن إنشاء فريقي عمل خلال هذه الدورة، يتكفل الفريق الأول  بالمسائل الأمنية يترأسه والي ولاية تمنراست، أما الفريق الثاني فيتكفل بتقديم  اقتراحات عملية حول المسائل التنموية على مستوى الشريط الحدودي. 

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