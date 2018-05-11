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كرّمت ممثلة الجزائر في المسابقة الدولية

بن غبريت تكشف عن إجراءات جديدة لتحسين مستوى التلاميذ

  15 جويلية 2018 - 20:34   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الوطني
بن غبريت تكشف عن إجراءات جديدة لتحسين مستوى التلاميذ

قرّرت وزارة التربية الوطنية اتخاذبعض الإجراءات من أجل رفع مستوى التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، لا سيما عن طريق إعداد مناهج جديدة في اللغاتالأجنبية،وإدراج وسائل جديدة في كيفية معالجة الأخطاء المسجلة، وكذا إثراء المكتبات المدرسية وتجديد رصيدها، فضلا عن ترقية مختلف الأنشطة الداعمة لتعلم التلاميذ، خاصة الترفيهية منها.

 

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في كلمة ألقتها في حفل تكريم التلاميذ العشرة الأوائل في  تحدي القراءة العربي في طبعته الثالثة، أن فكرة المسابقة تندرج في التوجه ذاته لبرنامج قطاع التربية  الذي جعل من التحوير البيداغوجي أحد ركائزها الأساسية، من خلال تعزيز التحكم في التعلمات الأساسية لا سيما اللغة العربية، التي هي لغة التدريس في الجزائر ومادة قائمة بذاتها، إلى جانب اللغة الأمازيغية التي كرست دستوريا لغة وطنية ورسمية.

 ومن بين الإجراءات الأخرى المتخذة من طرف الوزارة تشجيع التلاميذ على قراءة مؤلفات من التراث الأدبي الوطني بكل اللغات وتنمية القدرات الكتابية الإبداعية لدى التلاميذ وكذا ترسيخ الخيال الأدبي لدى الأطفال، مشيرة إلى وضع نصوص لمؤلفين جزائريين تحت تصرف التلاميذ من أجل بلوغ هذه الأهداف، تم أخذها من المختارات الأدبية المدرسية التي تم إعدادها باللغتين العربية والأمازيغية واللغة الأجنبية.  من جهتها، ذكرت الأمينة العامة لمشروع تحدي القراءة العربي نجلاء سيف الشامسي أنه منذ انطلاق المشروعحتى عامه الثاني، اشترك فيه ما يزيد عن 10 ملايين طالب من الوطن العربي. وتحدثت سيف الشامسي عن مشاركة الجزائر  القيادية في المشروع، واصفة إياها بالمشرّفة في العامين الأول والثاني، معربة في ذات السياق عن أملها في أن يكلل هذا المشروع بالنجاحبمشاركة جميع أبناء الوطن العربي.  يشار إلى أن التلميذة ندى عنقال من ثانوية بن مدني بولاية سطيف المقبلة على اجتياز شهادة البكالوريا جوان 2019 ستمثل الجزائر في مشروع تحدي القراءة العربي في طبعته الثالثة.

 نبيل شعبان

 

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