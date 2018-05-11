فيما ردت النقابة بأدلة تؤكد شرعيته

مفتشية العمل تطعن في شرعية إضراب تقنيي الجوية الجزائرية

طعنت مفتشية العمل، في الاضراب الذي اتخذته النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية، حيث اعتبرت مفتشية العمل لولاية الجزائر، قرار العودة إلى الاضراب غير شرعي ولم يتم الالتزام فيه بالبنود القانونية وما تنصه الاتفاقية الجماعية، فيما ردت النقابة بتقديم أدلة على أن اضرابها المنتظر الدخول فيه يوم 31 جويلية شرعي.

دعت مفتشية العمل في مراسلات بين مفتشية العمل لولاية الجزائر، ونقابة التقنيين، إلى تعليق قرار الإضراب الذي أعلنوا عنه من خلال اشعار تم تقديمه لإدارة الشركة ومفتشية العمل، على اعتبار أن قرار الاضراب تم وفق اجراءات غير قانونية.

في ردها على المراسلة، قدمت النقابة المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات، عرضا كرونولوجيا للأحداث التي سبقت اتخاذ قرار الاضراب، إضافة إلى جملة الاجراءات التي سبقته، منها وصول الحوار مع الادارة إلى طريق مسدود منذ أشهر، ومراسلاتها المتكررة لمفتشية العمل للتدخل وعقد جلسة صلح (وهو ما لم يتم حسبها)، وصولا إلى استدعاء الجمعية العامة غير العادية يوم 2 جويلية الجاري بحضور ممثلي الادارة والتصويت بـ 92 بالمائة على خيار العودة إلى الاضرابات.

وفي مراسلة تكميلية، عبرت النقابة عن استعدادها لتعليق الاضراب إن كان هو الشرط الوحيد من قبل المفتشية للقيام بعملها، وعقد جلسة الصلح بين النقابة وإدارة الجوية الجزائرية.