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قصد الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق

كناس يدعو إلى الاستعمال العقلاني لبطاقة الشفاء

  15 جويلية 2018 - 20:37   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الوطني
كناس يدعو إلى الاستعمال العقلاني لبطاقة الشفاء

دعا مهدي رحال مدير وكالة الموظفين بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء  كناس، كافة المؤمّنين الاجتماعيين المنتسبين للوكالة إلى الاستعمال العقلاني والقانوني لبطاقة الشفاء، بعيدا عن أي إفراط أو مبالغة.

 

أكد مهدي رحال أنّ استعمال بطاقة الشفاء شخصي ولا يمكن بأي حال من الأحوال استغلالها من طرف الغير، قصد الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق ومحاربة كل أشكال الممارسات غير القانونية، وهو ما يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للصندوق الرامي إلى ترقية الخدمات وعصرنتها، وتقديم أحسن الأداءات للمؤمن لهم اجتماعيا، المترجم عن طريق التكفل بدفع نفقات العلاج الصحي بواسطة نظام الدفع من قبل الغير وبطاقة الشفاء حسبما أوضحه بيان الصندوق الذي تحوز  المحور اليومي نسخة عنه. من جانب آخر، شدد مدير وكالة الموظفين مهدي رحال للشركاء الممارسين الصحيين  الصيادلة، الأطباء.. على عدم الاحتفاظ ببطاقة الشفاء وإرجاعها مباشرة إلى أصحابها بعد تسليمهم الأدوية أو إجراء الفحوصات، تفاديا لاستعمالها في الإطار غير الصحيح، وهو ما يعد خرقا لقواعد الشراكة بين المصالح المعنية.

في السياق، تنظم وكالة الموظفين حملة تحسيسية وإعلامية على مستوى كافة مراكز الدفع التابعة لها ابتداء من 17 إلى غاية 26 جويلية الجاري لفائدة المؤمنين الاجتماعيين، وكذا الممارسين الصحيين، تحت شعار  الضمان الاجتماعي حق مكتسب، لنحافظ عليه.

لطفي العقون

 

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