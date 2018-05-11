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بدوي يعتبر أن تأخرها يفاقم الهجرة

تنمية المناطق الحدودية أنجع السبل لتحقيق الأمن والتنمية

  15 جويلية 2018 - 20:38   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
تنمية المناطق الحدودية أنجع السبل لتحقيق الأمن والتنمية

الجزائر تواجه انتقادات غير بناءة حول ملف المهاجرين الأفارقة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، إن المناطق الحدوديةتعاني منتأخر ديناميكية التنمية ونقص القواعد الإنتاجية والخدمات والمرافق، وأكد على ضرورة تحقيق أمن وتنمية المناطق الحدودية المشتركة مع النيجر، في ظل أزمة الهجرة غير الشرعية التي باتت مصدرا للقلق، معتبرا أن الانتقادات التي تتعرض لها الجزائر فيما بخص هذه الأخيرة لا أساس لها من الصحة.

أوضح بدوي أن تأخر ديناميكية التنمية في المناطق الحدودية يزيد من تدفقات الهجرة نحو المدن والمناطق الشمالية للوطن وتفاقم الاختلالات بين الأقاليم، ودعا في كلمته خلال انطلاق أشغال الدورة الـ6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية بقصر المؤتمرات، لتوجيه تدعيم التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية أساسا، مضيفا أن الجزائر تولي أهمية لأمن وتنمية المناطق الحدودية المشتركة، باعتبار أنها تتقاسم 950 كلم من الحدود البرية مع النيجر، إذ أن التحديات والتهديدات على مستوى هذه الأخيرة تفرض توحيدا محكما للجهود من أجل إعطاء ديناميكية قوية لآليات التعاون القائمة بين البلدين. وأكد المسؤول الأول عن قطاع الداخلية على أن الجزائر تحرص على معالجة الاختلالات التي تتسم بها هذه المناطق والتخفيف من حدة التوجهات أو حتى القضاء عليها وصياغة حلول لإعادة التوازن، حسبه، سواء كان ذلك في إطار وطني أو عبر وضع سياسات للتهيئة بالتنسيق مع البلدان الحدودية، وأردف أن هذا يستدعي تثمين أثر الحدود بشكل أمثل ودراسة إمكانية تطوير علاقات أكثر صلابة وتنوعا في إطار انماء التكامل العابر للحدود، وفي هذا السياق يضيف بدوي أن الجزائر تواصل اتخاذ مبادرات فعلية على الصعيد المغاربي والافريقي سعيا منها الى جعل الفضاءات الحدودية مصدرا للموارد. لدى تطرقه لملف الهجرة غير الشرعية، قال إن الجزائر التي دأبت على التصدي لهذه الأخيرة وتوخي المخاطر المنجرة عنها، تجد نفسها اليوم تواجه حملة من الانتقادات غير البناءة والتي لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنها لطائما وقفت الى جانب المهاجرين الافارقة ولم تدخل أي جهد لا سيما على المستوى الإنساني، لتقديم يد العون لهم، وأوضحأنهبالنظر الى استفحال هذه الظاهرة، فان الجزائر والنيجر ملزمان بتوطيد التعاون الثنائي لمكافحتها والشبكات الاجرامية التي ترتبط بها، وكذا مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف. وخلص وزير الداخلية إلى أن تعزيز التعاون الحدودي هو السبيل الأنجع للاستجابة للتحدي المزدوج  الامن والتنمية، لا سيما من خلال تمكين سكان المناطق الحدودية وخاصة الشباب من التطلع الى مستقبل أفضل.

زين . ز

 

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