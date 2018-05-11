توقعات ببلوغ أكثر من 50 ألف مصاب بالسرطان في2025

تسجيل 200 إصابة جديدة بسرطان الدم اللمفاوي سنويا في الجزائر

كشف أمين بكاجة رئيس مصلحة أمراض الدم بالمستشفى الجامعي لوهران عن تسجيل قرابة 200 إصابة جديدة بسرطان الدم اللمفاوي المزمن سنويا بالجزائر، 50 بالمائة منهم يتقدمون إلى العلاج في وضع متطور للمرض، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا عبر الوطن بداية من سنة 2025.

أكد مختصون في أمراض الدم أول أمس أن توفير وسائل العلاج الضرورية للتكفل بأمراض الدم من غرف معقمة وصفائح ومصورة طبية يساهم في تماثل المريض للشفاء، باعتبار أن هذا النوع من السرطان ينتشر على الخصوص لدى الفئة البالغة 60 سنة من العمر، ويصيب الرجل أكثر من المرأة، مؤكدا في الوقت ذاته أن العديد من الإصابات لها علاقة بالعوامل الوراثية ولم يتوصل العلم بعد إلى الكشف عن الأسباب الأخرى لهذه الإصابة، حيث يتم تسجيل نحو 200 إصابة جديدة بسرطان الدم اللمفاوي المزمن سنويا بالجزائر، 50 بالمائة منها تتقدم إلى العلاج في حال متطورة للمرض، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا عبر الوطن بداية من سنة 2025، ويتم الكشف عن هذا المرض -حسبما أشار إليه بكاجة- عن طريقإجراء تحاليل للدم أو فحوصات بيولوجية تثبت ارتفاع خلايا الدم البيضاء والخلايا اللمفاوية. وبخصوص صفائح الدم التي يحتاجها المصاب بهذا المرض، أكد رئيس مصلحة أمراض الدم بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لتيزي وزو حسين آيت علي أن التكفل بإصابة واحدةبهذا المرض تستدعي جمع صفائح من 24 متبرعا أسبوعيا. وأوضح المختص بالمناسبة أن 80 بالمائة من المرضى الذين يزاولون العلاج في 22 مصلحة لأمراض الدم بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية يستفيدون من العلاج، إلا أن نسبة 20 بالمائة المتبقية وهي حالات مستعصية تستدعي -كما أضاف- فحوصات إضافية كالمصورة الطبية لاسيما المتطورة منها التي قد تصل تكاليفها إلى 180 ألف دينار.