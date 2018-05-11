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انطلاق الجامعة الصيفية للنقابات بداية من 20 جويلية

الكلا تثمن مجهودات بن غبريت لمنع تسريب مواضيع البكالوريا

  15 جويلية 2018 - 20:41   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
الكلا تثمن مجهودات بن غبريت لمنع تسريب مواضيع البكالوريا

ثمنت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائر مجهودات وزارة التربية الوطنية في منع تسريب مواضيع البكالوريا ووضع حد لظاهرة الغش التي سادت خلال السنوات الماضية، بفضل مجهودات الأساتذة والمؤطرين. وفيما يخص ملف إصلاح البكالوريا، أكدت النقابة قناعتها بأن إصلاحها لا يتم إلا بعد إصلاح التعليم الثانوي.

 

سجل المكتب الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات أثناء اجتماعه نهاية الشهر الجاري ارتياحه بخصوص عدم نشر مواضيع البكالوريا وتفادي الفوضى، ويشكر الأساتذة والمؤطرين على روح المسؤولية وعلى المجهودات الجبارة المبذولة في تأطير وإنجاح بكالوريا 2018، مستنكرا الاعتداءات اللفظية والجسدية في حق الأساتذة والمؤطرين في عدة ولايات، ويعلن تضامنه المطلق معهم ويطالب بمتابعة المتسببين وتطبيق القوانين. أما فيما يخص مواضيع البكالوريا فتنتظر تقارير الأساتذة المختصين في المواد.

 في السياق، أكدت  الكلا أن تعطل الإفراج عن القانون الخاص بقطاع التربية كرس الاستمرارية في استعمال الرخص الاستثنائية مما يدفع بالقطاع إلى مزيد من الفوضى واللااستقرار، ويؤكد أن القانون الخاص مطلب والتزام. وفيما يخص الخدمات الاجتماعية، وجهت  الكلا نداء من أجل تجميد العهدة الحالية بالنسبة للجنة الخدمات الاجتماعية وإرجاع قرار طريقة التسيير إلى العمال، مجددة موقفها المبدئي والثابت بشأن طريقة التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، كما نددت النقابة بما وصفته بالتجاوزات في حق النقابيين ومواصلة التضييق على العمل النقابي في العديد من الولايات مثل البيض، غرداية، تبسة، معسكر، سعيدة، غليزان والجزائر شرق. وتعلن  الكلا عن تنظيم الجامعة الصيفية الخامسة ما بين 25 جويلية و02 أوت في ولاية الطارف أو عنابة تحت شعار  لا للتضييق النقابي، نعم للحريات النقابية.  كما تعقد النقابة الوطنية لعمال التربية جامعتها الصيفية بوهران بثانوية العقيد لطفي خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 جويلية الجاري تحت شعار  من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من اتساع الفوارق الاجتماعية، حيث سيتم فتح النقاش حول عدة ملفات أبرزها الحقوق والواجبات النقابية، والقوانين المسيرة للوظيفة العمومية، والخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، ومنظومة التقاعد، ومشروع قانون العمل الجديد، وانهيار القدرة الشرائية في ظل انهيار قيمة الدينار المتزايدة وتجميد الرواتب، وتقييم الإصلاحات التربوية المطبقة في قطاع التربية منذ 2003.

نبيل ش

 

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