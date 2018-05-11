رغم بلوغ أشغال إنجازها مرحلة متقدمة

تأخر انطلاق محطة القطار الجديدة بوهران

يرتقب تدشين محطة القطارات الجديدة المخصصة للمسافات الطويلة بوهران في بداية سبتمبر المقبل، أي بتأخر يقارب شهرا عن الموعد المحدد من قبل، حسبما أفادت به مديرية النقل الجهوي بالسكك الحديدية أمس.

تعتبر المحطة الجديدة التي تقدمت بها الأشغال كثيرا توسعة للمحطة الحالية، حيث يتم تشييدها على مساحة 75000 متر مربع، وهو عقار مسجل كملكية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لكنه لم يستغل قبل الآن.

وأوضح مكي بشير رئيس مصلحة المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية لوكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع إنجاز المحطة الجديدة أسند إلى مؤسسة راي إيليكتريك، وهي شركة ذات أسهم تابعة للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وأضاف المسؤول أن أشغال إنجاز محطة القطارات للمسافات الطويلة بوهران انطلقت في الفاتح مارس المنصرم، وحددت آجال التسليم بأربعة أشهر، إلا أن بعض العراقيل تسببت في عرقلة الوتيرة المرتفعة التي بدأت بها الأشغال.

وذكر المتحدث أن من بين هذه العراقيل مركز توزيع الكهرباء الواقع بمدخل المحطة الجديدة، حيث اتفقت المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية مع المصالح المعنية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز على نقله إلى مكان آخر، إلا أن ذلك لم يحدث بعد.

كما تطرق مكي أيضا إلى التغييرات المتكررة التي تطرأ على المشروع مقارنة مع ما كان مسطرا في الدراسة الأولية له، وهي الدراسة ذاتها التي أنجزت في وقت سابق من أجل تشييد محطة القطار للمسافات الطويلة بالجزائر العاصمة.