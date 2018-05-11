توقيف أربعة أشخاص مع حجز1496 قرص مهلوس بالبليدة

أوقفت مصالح الشرطة بدائرة بوفاريك بالبليدة أربعة أشخاص مع حجز1496 قرص من المؤثرات العقلية مستغلين سيارة سياحة لنقلها.

وبعد ورود معلومات وصلت الى ذات المصالح،تم تحديد هوية صاحب السيارة مع وضع خطة ميدانية أسفرت على إيقاف المشتبه فيه.

أين كان برقفة شخص آخر كان معه على متن السيارة التي تم إيقافها.

وبعد تفتيش السيارة من طرف عناصر الأمن،وعثر بداخل السيارة على 1496 قرص ذو الأساس المخدر مخبأة في كيس بلاستيكي.

ومتابعة للتحقيقات تم إيقاف شخصين،كانابصدد شراء تلك الأقراص و إعداد ملف قضائي في حقهم مع تقديمهم أمام العدالة مع حجز السيارة التي كان على متنها الأقراص.