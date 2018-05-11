قائد جديد للدرك الوطني بتمنراست

أشرف االعميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني، باسم السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنصيب العقيد قندوسي عبد القادر قائدا للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست، خلفا للعميد رملي عبد الكريم، طبقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جويلية 2018، وتنفيذا لمخطط التحويل لسنة 2018.

في البداية استُقبل العميد قائد الدرك الوطني من طرف اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية السادسة، ليتنقل بعدها إلى مقر القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني، أين تم تسليم واستلام راية القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني، بحضور ضباط وإطارات الناحية. وإثر ذلك، قام العميد قائد الدرك الوطني بزيارة تفتيش وتفقد لمختلف الهياكل والمنشآت التابعة للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست.