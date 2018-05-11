مساهل يتحادث مع وزير الداخلية النيجيري

تحادث وزير الشؤون الخارجية,عبد القادر مساهل, أمس بالجزائر العاصمة مع وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العرفية والدينية النيجري, محمد بازوم, حول التحديات التي تواجهها منطقة الساحل.

و صرح السيد مساهل للصحافة عقب المقابلة التي خص بها المسؤول النيجيري المتواجد بالجزائر في اطار الدورة ال 6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية, "لقد تبادلنا وجهات النظر حول التحديات التي تواجهها منطقتنا. لأننا في منطقة تتميز باضطرابات كبيرة".

و اوضح السيد مساهل ان "هذه المنطقة تواجه تحديات كبرى على غرار الارهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية" مشيرا الى ان كل هذه المسائل قد شكلت موضوع تبادل لوجهات النظر بين الجانبين.

و اضاف الوزير انه امام هذه التحديات يجب على الجزائر و النيجر ان "ينسقا اعمالهما" موضحا ان "ذلك يتم بشكل جيد".

كما اكد السيد مساهل انه تناول مع السيد بازوم موضوع القمة المقبلة للاتحاد الافريقي التي سيحتضنها النيجر في شهر يوليو 2019 , معتبرا ان "هذا الموعد سيكون مناسبة هامة لتجسيد المنطقة الافريقية للتبادل الحر".

و تابع قوله "اننا نامل في ان تقوم عديد البلدان بالتصديق على الاتفاق المتضمن انشاء منطقة التبادل الحر الافريقية بحلول موعد شهر يوليو 2019".

من جانبه اوضح السيد بازوم ان اللجنة الثنائية الحدودية "تعتبر الاطار المتضمن في الاجراءات التي تبنتها اللجنة العليا المختلطة الجزائرية-النيجيرية التي تعكف على مسائل تطبيقية تتعلق بالمناطق الحدودية لكلا البلدين".