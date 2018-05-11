جمع قرابة 600 ألف طن من النفايات المنزلية بالعاصمة

تم جمع قرابة 600.000 طن من النفايات المنزلية فيما بلغت كمية الخبز المسترجع ما يناهز 82 طن، خلال السداسي الأول من سنة 2018 ، حسبما أفاد به يوم الإثنين مسؤولي مؤسستي " نات كوم " و "إكسترانت " المختصتين في جمع النفايات على مستوى ولاية الجزائر.

أفادت نسيمة يعقوبي المكلفة بالاتصال لمؤسسة " نات كوم " في تصريح ل/واج عن جمع أكثر من 280.386 طن من النفايات المنزلية على مستوى 26 بلدية، بما فيها 42.56 طن من مادة الخبز على امتداد مساحة 1680 كم² ، خلال السداسي الأول من السنة الجارية (من جانفي إلى جوان)، وبلغ عدد حاويات النفايات أزيد من 8000 حاوية.