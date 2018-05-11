الهندام وبالتأتأة في الإجابة يرهنان حظوظ بعض الممتحنين

آخر مرحلة من مسابقة توظيف الأساتذة تمر بردا وسلاما على المترشحين

الغش، العنف والتسرب المدرسي محور أسئلة المقابلة

مرت آخر مرحلة من مسابقة توظيف الأساتذة والإداريين في قطاع التربية بردا وسلاما على أغلب المترشحين البالغ عددهم -حسب الوزارة الوصية-122 ألف ناجح في الاختبار الكتابي، حيث سادها الهدوء والفرحة، بسبب الأسئلة التي كانت سهلة وفي متناول الجميع وتمحورت حول طريقة التعامل مع التلاميذ داخل القسم، وكيفية الحد من الظواهر السلبية والدخيلة على القطاع، والثقافة العامة، وفيما تمكّن بعضهم من اجتياز الامتحان بنجاح، أقصي البعض الآخر بسبب الهندام، أو عدم القدرة على الإجابة بسلاسة.

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أكد العديد من الممتحنين الذين تحدثنا معهم أن المقابلة الشفهية تضمنت اغلبها أسئلة عامة تخص قطاع التربية الوطنية، على غرار التسرب المدرسي وطرق الحد منه، العنف في المدارس، الغش أثناء الامتحانات وكيفية معالجة هذه الظواهر التي وصفها أعضاء اللجنة بالدخيلة على قطاع التربية والمجتمع الجزائري، فيما طرحت على المترشحين أسئلة أخرى تمحورت حول طريقة التعامل مع التلاميذ داخل القسم، كيفية تصحيح الأجوبة الخاطئة وطبيعة الملاحظات المقدمة أثناء التصحيح الكتابي للفروض والامتحانات، أو التصحيح الشفهي للتمارين المقدمة في القسم، وفيما يخص أساتذة اللغة الأمازيغية فقد أكدت لنا إحدى المترشحات أن اللجنة وجهت لها سؤالا حول كيفية إقناع التلاميذ الذين لا يتقنون اللغة الأمازيغية من أجل الإقبال على دراستها وتعلمها خلال مشوارهم الدراسي، وكما كان منتظرا، وقف المترشحون أمام لجنة مكونة من 3 أعضاء مفتشين وأساتذة مكونين، حيث يختار المترشح بالقرعة السؤال ويمنح أكثر من 10 دقائق للإجابة. وينتظر إخضاع الناجحين في رتبة أستاذ تعليم الابتدائي لتكوين بيداغوجي بداية من 25 جويلية الجاري، قبل تعيينهم كمتربصين في الدخول المدرسي المقبل، وقد أحصت وزارة التربية الوطنية 121954 مترشح لاجتياز المقابلة الشفهية لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية، والتي خصصت لها الوزارة أزيد من 8500 منصب، و تقدم لإجراء اختباراتها الكتابية أكثر من 700 ألف مترشح، حيث بلغت نسبة النجاح فيها 36.38 بالمائة بالنسبة لفئة أساتذة التعليم الابتدائي و44.14 بالمائة، بالنسبة للرتب الإدارية، وأضافت الوزيرة أنه يتوجب على المترشحين المقبولين في المسابقة سحب استدعاءاتهم على نفس الموقع الالكتروني للوزارة. في ذات السياق، أوضح إطار بوزارة التربية الوطنية كمال حمادو أن هذه المسابقة تندرج في إطار تغطية العجز المسجل في الطور الابتدائي، والمقدر بـ 49 ألف أستاذ، كما سيتم -حسب ذات المتحدث-إخضاع الناجحين لدورة تكوينية قبل الالتحاق بمناصبهم مع الدخول المدرسي القادم، مؤهلين برتبة معلم في اللغات العربية، الفرنسية والأمازيغية، وهي العملية التكوينية التي ستليها سنة كاملة من التكوين البيداغوجي التحضيري.  للإشارة فقد أجرى الآلاف من الأساتذة أول أمس، المسابقة المهنية للترقية، التي أحصت مصالح وزارة التربية الوطنية 38014 مترشح تسابقوا على 11487 منصب، وقالت المسؤولة الأولى على رأس القطاع نورية بن غبريت على حسابها الشخصي فيتويتر، إن المسابقة شملت 27 رتبة لا سيما مفتش، مدير، مقتصد، مشرف، ناظر، مستشار، ملحق بالمخبر، اجتازوا الامتحان عبر 166 مركز إجراء، منح لهم 115 موضوعا للاختبار في كل الرتب.