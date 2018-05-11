في ثالث قرار له منذ تعيينه على رأس المديرية

لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية تيبازة

أنهى المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري مهام مدير الأمن الولائي لتيبازةمراقب الشرطة سليم جاي جاي،في ثالث قرار يتخذه منذ توليه المنصب خلفا للواء المُقال عبد الغاني هامل.

ضمن حركة لم يتم الإعلان عنها بعد، أنهى المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري مهام مدير الأمن الولائي لتيبازةمراقب الشرطة سليم جاي جاي. وكان لهبيري قد أنهىمهام كل من رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نور الدينبراشديالذي عوض بمراقب الشرطة بطاش محمد، في قرار أول له بعد تعيينه على رأس المديرية، ليتخذ قرارا ثانيا تمثل في إنهاء مهام رئيس أمن ولاية وهران مراقب الشرطة صالح نواصري الذي كان قد شغل منصب رئيس أمن ولاية وهران لأكثر من ست سنوات بعد أن شغل قبل ذلك منصب رئيس أمن ولاية تلمسان، حيث رقي نواصري إلى رتبة مراقب شرطة سنة 2014 قبل أن يتم تقليده صفة رجل الأمن المثالي في سنة 2015 من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، ثم عوّض بعد إقالته بمراقب الشرطة عبد المالك بومصباحي. وفي انتظار أن تمس حركة التغيرات سلك رؤساء أمن الدوائر أيضا في الأيام المقبلة، باشر العقيد لهبيري تطبيق حركة واسعة من المنتظر أن تمس رؤساء أمن الولايات والدوائر، باعتبار أن أغلبهم شغلوا تلك المناصب منذ سنوات عديدة.