فاروق عاشور على رأس خلية الاعلام والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني

عين العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني فاروق عاشور المدير الفرعي للإحصائيات والاعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية على رأس خلية الاعلام والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني ليعوض بذلك عميد الشرطة هند عكوش التي كانت قد تقلدت ذات المنصب قبل قرابة السنة والنصف من اليوم خلفا لعميد شرطة الأول أعمر لعروم والذي كان قد تقلد ذات المنصب قبل أن يستدعى لمزاولة مهام أخرى، للإشارة فإن خلية الإعلام والصحافة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تعتبر همزة وصل بين ذات المصالح وكل الوسائل الإعلامية سواءا المكتوبة أو المرئية وحتى المسموعة منها، حيث تلعب هذه الأخيرة دورا كبيرا في تزويدها بمختلف المعلومات والإحصائيات من جهة والتعريف بجهاز الأمن ومهامه من جهة أخرى.

منيرة ابتسام طوبالي