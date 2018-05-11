الانتربول في 8 موانيء منها الجزائر لتعزيز مكافحة الإرهاب

تم إيفاد أعوان من الشرطة الدولية "انتربول" إلى ثمانية موانئ بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط منها الجزائر من أجل مساعدة السلطات المحلية في فحص الركاب و تحديد الإرهابيين المحتملين خلال موسم الاصطياف حسب ما أعلنته هذه الهيئة الكائن مقرها في مدينة ليون الفرنسية.

وحسب بيان لأكبر منظمة شرطية دولية في العالم ببلدانها الأعضاء ال192، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فان العملية التي أطلق عليها الاسم الرمزي "نبتون" تعالج التهديدات التي تشكلها أسفار المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يستخدمون للسفر بين شمال إفريقيا و جنوب أوروبا الطرق البحرية المتوسطية وكذا الأشخاص والمتاجرون بالمخدرات والأسلحة النارية.

ويشير نفس المصدر إلى أن الجزائر و فرنسا و ايطاليا و المغرب واسبانيا وكذا تونس تقود عملية نبتون بدعم من "الانتربول" ومن منظمة الجمارك العالمية و الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل "فرونتكس".

وخلال الأسبوع الأول من العملية أفضت أزيد من 350.000 عملية بحث في قاعدة بيانات الانتربول إلى تحديد أربعة مقاتلين إرهابيين أجانب مزعومين والى اكتشاف موقع شخص مفقود. و يقوم البلد المضيف بمراقبة هوية المسافرين ومعلومات جواز السفر مقابل قاعدات البيانات الإجرامية التابعة للإنتربول من خلال شبكتها للاتصالات العالمية المأمونة بين أجهزة الشرطة.

وبحسب الانتربول فان وثائق السفر المسروقة تعتبر "عنصر رئيسي" لتنقل الإرهابيين بالخصوص المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين من مناطق النزاع.