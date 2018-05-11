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ملف إصلاح الامتحان على طاولة الحكومة

الإفراج عن نتائج البكالوريا بعد غد عبر موقع أوناك

  17 جويلية 2018 - 20:27   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الوطني
الإفراج عن نتائج البكالوريا بعد غد عبر موقع أوناك

سيتمكن 700 ألف تلميذ من التعرف على نتائج البكالوريا غدا الخميس، بداية من الساعة الثامنة مساء عن طريق الولوج إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات  أوناك وكان من المزمع الإعلان عنها يوم الأحد المقبل، وقدرت نسبة النجاح في هذا الامتحان السنة الماضية بـ 56.07 بالمائة.

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كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت أمس، على صفحتها الرسمية عبر  الفايسبوك أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا -دورة 2018 - يوم الخميس 19 جويلية على الساعة الثامنة مساء على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz فيما كان من المزمع الإعلان عن النتائج -حسب الوزارة الوصية- يوم الأحد المقبل الموافق لـ 22 جويلية، وبلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 20 و25 جوان 709.448 مترشح من بينهم 40بالمائة أحرار و400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعن ملف إصلاح البكالوريا، أكد المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، في ندوة صحفية أن مشروع إصلاح البكالوريا وضع على طاولة الحكومة وينتظر موافقة السلطات عليه، حيث يتضمن مقترحين قدمتهما وزارة التربية، ويتعلق الأمر بتقليص عدد أيام إجراء الامتحان من 5 أيام إلى يومين ونصف أو ثلاثة أيام ونصف، كما أبرز المفتش العام أنه من الناحية البيداغوجية، تمت الموافقة على تقليص عدد الأيام، مشيرا إلى أنه من بين الأدوات البيداغوجية المقترحة لمرافقة هذا التقليص، احتساب التقييم المتواصل للتلميذ ابتداء من السنة الثانية ثانوي ويشمل جميع المواد دون استثناء.

وتم الإفراج عن نتائج الامتحانات الرسمية بداية من 06 جوان الماضي، بالنسبة لشهادة التعليم الابتدائي، و18 جوان الماضي، بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، أما نتائج شهادة البكالوريا فسيتم الإعلان عنها بعد غد، وعن ظاهرة  هجرة المؤسسات التعليمية من قبل المقبلين على امتحان البكالوريا، هدد ذات المسؤول بحرمان المترشحين الراسبين في البكالوريا من إعادة السنة إذا قاطعوا الأقسام في الفصل الثالث، والعودة إلى وثيقة المراقبة المستمرة من أجل إنهاء البرنامج الدراسي.

للتذكير، فقد أوضح إطار بوزارة التربية الوطنية أنه على عكس السنوات السابقة، فقد انخفض عدد المترشحين للباك بـ 7.31 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد المترشحين 709548 مترشح ولتأطير هذه الامتحانات، جنّدت وزارة التربية 637780 أستاذ وموظف إداري، بينما بلغ عدد مراكز الإجراء 18302 مركز إجراءتحت إشراف 530697 أستاذ ومؤطر، أما بالنسبة لمراكز التصحيح البالغ عددها 190 فتم تجنيد 950632 أستاذمصحح وموظف إداري.

نبيل شعبان

 

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