تعزيزا لمبدإ الرقابة البرلمانية ونقل انشغالات المواطنين

تاج يطلق مبادرة مداومة نيابية في كل ولاية

أطلقت المجموعة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر تاج مشروع مداومة نيابية في كل ولاية، ويتمثل في فتح مكاتب مداومة للكتلة البرلمانية للحزب في كل ولايات الوطن لاسيما منها التي ليس فيها تمثيل نيابي للحزب.

تعمل المجموعة البرلمانية على هذا المشروع بالتنسيق مع المكاتب الولائية للحزب في الولايات.ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز العمل النيابي لكتلة تاج، والمتمثل في ممارسة الرقابة البرلمانية ورفع انشغالات المواطنين إلى السلطات المحلية والمركزية. وتجسيدا لهذا المشروع، قام وفد من المجموعة البرلمانية لـتاج برئاسة رئيس الكتلة طاهر شاوي بزيارة ميدانية إلى ولاية أم البواقي يومي 15 و16 جويلية الجاري، حيث تم افتتاح مقر المداومة النيابية لولاية أم البواقي وتكليف بورغدة وافية النائب عن ولاية سطيف بمتابعة مداومة أم البواقي. وبمناسبة النزول الميداني، قام الوفد بزيارة بعض بلديات الولاية على غرار عين مليلة، سوق نعمان، عين البيضاء وبريش، حيث اطلع الوفد على واقع التنمية في هذه المناطق واستمع إلى انشغالات مواطنيها.

وفي ختام الزيارة، استُقبل نواب تاج من طرف والي أم البواقي جمال الدين بريمي وتم رفع حوصلة عن انشغالات المواطنين إليه حسب أهميتها وأولوياتها، وهو ما تجاوب معه الوالي.