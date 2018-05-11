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يشمل البرنامج العادي والنزول بمخيمات راقية في منى

الحج نصف المميز بأكثر من 75 مليون سنتيم

  17 جويلية 2018 - 20:39   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الوطني
الحج نصف المميز بأكثر من 75 مليون سنتيم

حجاج الديوان والوكالات ينتظرون تأشيراتهم قبل أسبوع عن أول رحلة

طرحت وكالات سياحة وأسفار مشاركة في موسم حج 2018 برنامج حج سمي  نصف المميز، خاص بفئة الأثرياء أيضا لكنه لا يكلف كثيرا مقارنة بحج  في آي بي الذي تتجاوز تكاليفه 90 مليونا، ويصل إلى أكثر من 200 مليون، حسب الخدمات المقدمة في البقاع المقدسة.

 

يشمل برنامج الحج  نصف المميز حسب إحدى العروض الخاصة بوكيل سياحي معروف في المجال، التنقل إلى البقاع المقدسة وفق البرنامج العادي على النزول في المشاعر المقدسة بخيم راقية، وأوضح العرض أن الزبون يدفع 25 مليونا إضافية مقابل هذه الخدمة، زيادة عن مبلغ أداء هذه الشعيرة المقدر بـ 52.5 مليون سنتيم المحدد من طرف الدولة، أي أن تكلفة هذا النوع تصل إلى أكثر من 75 مليون سنتيم، عكس الحج المميز الذي تبدأ تكلفته من 90 مليون سنتيم لدى الوكالة، وقد يصل أو يتجاوز 240 مليون سنتيم، علما أنه يمتد من الأول إلى 14 من ذي الحجة، أي برنامج مكة فقط، وفي حال طلب خدمات أخرى يرتفع السعر، في الوقت الذي لا تنظم كل الوكالات المعنية بحج 2018 هذين النوعين الخاصين بفئة الأثرياء. وتنتظر وكالات السياحة والأسفار المعنية بحج 1439/2018 استرجاع جوازات سفر زبائنها من الديوان الوطني للحج والعمرة، الذي يكون قد أودعها لدى سفارة السعودية بالجزائر قصد الحصول على التأشيرة قبل أسبوع فقط يفصلنا عن أولى الرحلات التي ستنطلق من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين نحو المدينة المنورة في الـ25 جويلية الجاري، لتستمر تباعا من المنشأة ومطارات الإقلاع الأخرى. وتواصل شركة الخطوط الجوية الجزائرية بيع تذاكر الحج على مستوى وكالاتها المعتمدة لهذه العملية عبر مختلف ولايات الوطن، بعدما أعلمت زبائنها بنهاية العملية في الفاتح جويلية الجاري، لتضطر هذه الأخيرة إلى تمديدها وتمكين آلاف الحجاج المتأخرين من إتمام هذا الإجراء، وكذلك الأمر بالنسبة للحجز الإلكتروني للغرف بمكة في إطار ما يعرف بالإسكان الإلكتروني المرتبط بالرحلات الجوية، حيث مُدِد بدوره بعد أن كان مبرمجا الانتهاء منه في الثاني من شهر جويلية الجاري. يشار إلى أن قيمة تذكرة الحج لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تتكفل أيضا ببيع تذاكر الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس التي تشارك لأول مرة في موسم الحج، تقدر بـ 12 مليون سنتيم.

 زين الدين زديغة

 

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