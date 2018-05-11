إستخراج وثائق الحالة المدنية من البلدية للجزائريين المولودين بالخارج

قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مع وزارة الشؤون الخارجية، بإطلاق إجراءات وتسهيلات جديدة.

تسمح للجزائريين المولودين بالخارج والمسجلين في قنصلياتنا وسفاراتنا، بإصدار وثائق الحالة المدنية على مستوى البلديات.

حيث سيتمكن المواطنين المقيمين بالخارج، من طلب استصدار شهادات الميلاد والزواج والوفاة.

المدونة في سجلات التمثيليات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، مباشرة على مستوى بلديات مقر الولاية. وهذا الإجراء سيعمم قريبا على كل بلديات الوطن.

للإشارة فقد قام وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ووزير الخارجية عبد القادر مساهل ووالي العاصمة عبد القادر زوخ بمنح أول وثيقة من بلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة.