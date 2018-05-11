تسوية وضعية المواطنيين الأكثر من 30 عاما اتجاه الخدمة الوطنية متواصلة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، المقررة من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة.

بهذا الصدد، ومنذ بداية هذه العملية وإلى غاية 30 يونيو 2018، يقول بيان لوزارة الدفاع الوطني، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى مائتين وأربعة وخمسين ألف وستمائة واثنان وعشرين (254.622) مواطنا، من بينهم ثلاثة ألاف وستمائة وثلاث وثلاثين (3.633) مقيما بالخارج.

وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية ثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسين (833.453) متأخرا من الدفعات قبل سنة 2014.

من جهة أخرى، تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا.