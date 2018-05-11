إنشاء نادي خاص بالمصدرين

أفاد وزير التجارة السعيد جلاب، أنه تم إنشاء نادي خاص بالمصدرين، وهو في حد ذاته إنجاز كبير.

مشيرا خلال ندوة صحفية خلال لقائه بالمصدرين، إلى أنه تبعا للجلسات الوطنية للفلاحة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

فقد تم إعطاء أهمية كبرى لتنويع وتطوير الصادرات التطوير القطاع الفلاحي.

خاصة وأنه تم عقد عدة إجتماعات وأفواج عمل من أجل وفرة الإنتاج الوطني، وتمويل الصادرات، وكذا الولوج إلى الأسواق الخارجية.

مؤكدا أنه من ينتمي لهذا النادي هم من سيتحصلون على إعتماد تصدير ولهم طريق اخضر للتصدير.

مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز قاعدة بيانات حول العرض في مجال المنتجات الفلاحية، مكانها وحجمها.