شريط الاخبار
غرفة عمليات مشتركة وخط اتصال بين القيادات الميدانية للجيشين الجزائري والتونسي وزارة التجارة تدرس مقترحات لمرافقة مصدّري المنتجات الفلاحية أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقّب دولي إصلاح المنظومة التربوية يرفع نسبة النجاح في البكالوريا تعويض الفلاحين ضحايا الحرائق والحمى القلاعية في ظرف أسبوع سوناطراك وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة موبيليس يضاعف مزايا عروض وين ماكس بالسعر ذاته الأمن أوقف تاجر عملة بسوق السكوار صديق لـ البوشي تذبذب أسعار الدينار يعكس واقعا مقلقلا للشركات الوطنية إرهابيان يسلّمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست إجراءات لفتح معبر حدودي برّي بين الجزائر وموريتانيا ثلاثة أيام فقط لتحويل رخصة السياقة إلى دولية غضب في حمس بعد اتهام ولد عباس لنحناح بـمساومة بوتفليقة وزارة الدفاع تواصل تسوية وضعية البالغين 30 سنة فما فوق ألمانيا تطلق جولة ثانية من مساعيها لترحيل الحراقة المغاربة انطلاق التسجيلات الجامعية للناجحين في البكالوريا يوم 26 جويلية بلقصير ينصّب العقيد حميتي محمد قائدا جديدا للدرك الوطني ببشار ثلث حجاج الديوان لم يحجزوا بعد غرفهم في مكة توقيف عسكريين بتهمة بيع مواد صيدلانية دون رخصة ببرج الكيفان أزيد من مليون جزائري دون عمل! بعد 3 سنوات سنتكلم عن 2 مليار دولار من تصدير المنتجات قايد صالح صديق بوتفليقة والتغييرات في الأجهزة الأمنية من صلاحياته بوتفليقة يجري حركة جزئية في صفوف النوّاب العامّين لمجالس القضاء قاضي التحقيق يستمع ثانية لنجل تبون وبمير بن عكنون السابق الحج نصف المميز بأكثر من 75 مليون سنتيم تاج يطلق مبادرة مداومة نيابية في كل ولاية لهبيري وبلقصير يضخون دماء جديدة على رأس كبريات الولايات متقاعدو ومشطوبو الجيش يغلقون العاصمة الاتحاد الأوروبي يشيد بتجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب القضاء الجزائري يعيد فتح الملفات القضائية لجمال بغال الإفراج عن نتائج البكالوريا بعد غد عبر موقع أوناك عام حبسا موقوف النفاذ لمستورد تابعته شنايدر إلكترونيك عن تقليد علامتها الـ أفامي يحذر الحكومة من مخاطر التمويل غير التقليدي أبوجا ترفض التقارير الغربية المغلوطة عن ترحيل رعاياها من الجزائر برميل النفط دون 74 دولارا والأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر ارتفاع المنتوج الوطني من محصول الزيتون خلال 2017 لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية تيبازة الوكالة الدولية للطاقة تحذر من نفاد احتياطي النفط وزارة الفلاحة مطالبة بتعزيز تدخلات البياطرة لتطويق الحمى القلاعية بـ 4 ولايات الجزائر تستلم جمال بغال بعد خروجه من سجن فرنسي
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. إصلاح المنظومة التربوية يرفع نسبة النجاح في البكالوريا

الكشف عن أسماء الناجحين مساء اليوم

إصلاح المنظومة التربوية يرفع نسبة النجاح في البكالوريا

  18 جويلية 2018 - 20:36   قرئ 67 مرة   0 تعليق   الوطني
إصلاح المنظومة التربوية يرفع نسبة النجاح في البكالوريا

شعبة الرياضيات تحتل الصدارة والشعب الأدبية تتذيل الترتيب

تواصل وزارة التربية الوطنية جني ثمار إصلاح المنظومة التربوية التي شرع في تجسيدها منذ ما يفوق 15 سنة بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وخير دليل على ذلك تحسن نتائج الامتحانات الوطنية على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة، مقارنة بالسنوات الماضية. وفيما يخص شهادة البكالوريا، أبرزت مصالح بن غبريت أن النتائج في تحسن مستمر، حيث لم تكن تتجاوز خلال السنوات العشر الأخيرة نسبة 40 بالمائة. وسيتمكن أزيد من 700 ألف تلميذ من التعرف على نتائج البكالوريا اليوم بداية من الساعة الثامنة مساء.

 

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا بلغت 55.88 بالمائة، مؤكدة أن نسبة النجاح شهدت انخفاضا بنسبة طفيفة قدرت بـ0.20 بالمائة فقط مقارنة بامتحانات البكالوريا العام الماضي التي بلغت 56.07 بالمائة، وبالمقابل رفضت بن غبريت وصف ذلك بالتراجع، موضحة أن مستوى النجاح في الامتحانات الرسمية بصدد التقدم على المدى الطويل، مضيفة أنه قبل 20 سنة كانت نسبة النجاح في حدود 20 إلى 30 بالمائة، وخلال السنوات العشر الأخيرة كانت النسبة لا تتجاوز 40 بالمائة.

وأشارت المسؤولة الأولى على رأس قطاع التربية الوطنية إلى أن نسبة النجاح خلال السنوات الماضية بلغت 51.36 بالمائة سنة 2015، و49.79 بالمائة سنة 2016، و45.01 بالمائة سنة 2017، مؤكدة أن شعبة الرياضيات سجلت أعلى نسبة نجاح قدرت بـ 78.61 بالمائة، تليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة 59.40 بالمائة، وكذا اللغات الأجنبية بنسبة 56.06 بالمائة، والآداب والفلسفة بـ 48.63 بالمائة، وأخيرا شعبة التسيير والاقتصاد بنسبة 47.18 بالمائة، كما أبرزت الوزيرة أن معدل نجاح الإناث يفوق بكثير معدل الذكور حيث تم تسجيل نسبة 65.29 بالمائة مقابل 34.71 بالمائة التي تمثل نسبة نجاح الذكور.

من جهة أخرى، أبرزت وزيرة التربية الوطنية على صفحتها الرسمية عبر  الفايسبوك أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018 بداية من مساء اليوم على الساعة الثامنة مساء على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات  أوناك  bac.onec.dz، فيما كان من المزمع الإعلان عن النتائج حسب الوزارة الوصية يوم الأحد المقبل الموافق لـ 22 جويلية، وأوضحت وزارة التربية أن بإمكان كل مترشح الإطلاع على نتائج الباكلوريا عن طريق النظام المعلوماتي، وكذلك عن طريق الاطلاع على القائمة الاسمية للناجحين على مستوى المؤسسات التربوية، أو بواسطة الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف النقال.

نبيل شعبان

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات