الكشف عن أسماء الناجحين مساء اليوم

إصلاح المنظومة التربوية يرفع نسبة النجاح في البكالوريا

شعبة الرياضيات تحتل الصدارة والشعب الأدبية تتذيل الترتيب

تواصل وزارة التربية الوطنية جني ثمار إصلاح المنظومة التربوية التي شرع في تجسيدها منذ ما يفوق 15 سنة بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وخير دليل على ذلك تحسن نتائج الامتحانات الوطنية على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة، مقارنة بالسنوات الماضية. وفيما يخص شهادة البكالوريا، أبرزت مصالح بن غبريت أن النتائج في تحسن مستمر، حيث لم تكن تتجاوز خلال السنوات العشر الأخيرة نسبة 40 بالمائة. وسيتمكن أزيد من 700 ألف تلميذ من التعرف على نتائج البكالوريا اليوم بداية من الساعة الثامنة مساء.

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا بلغت 55.88 بالمائة، مؤكدة أن نسبة النجاح شهدت انخفاضا بنسبة طفيفة قدرت بـ0.20 بالمائة فقط مقارنة بامتحانات البكالوريا العام الماضي التي بلغت 56.07 بالمائة، وبالمقابل رفضت بن غبريت وصف ذلك بالتراجع، موضحة أن مستوى النجاح في الامتحانات الرسمية بصدد التقدم على المدى الطويل، مضيفة أنه قبل 20 سنة كانت نسبة النجاح في حدود 20 إلى 30 بالمائة، وخلال السنوات العشر الأخيرة كانت النسبة لا تتجاوز 40 بالمائة.

وأشارت المسؤولة الأولى على رأس قطاع التربية الوطنية إلى أن نسبة النجاح خلال السنوات الماضية بلغت 51.36 بالمائة سنة 2015، و49.79 بالمائة سنة 2016، و45.01 بالمائة سنة 2017، مؤكدة أن شعبة الرياضيات سجلت أعلى نسبة نجاح قدرت بـ 78.61 بالمائة، تليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة 59.40 بالمائة، وكذا اللغات الأجنبية بنسبة 56.06 بالمائة، والآداب والفلسفة بـ 48.63 بالمائة، وأخيرا شعبة التسيير والاقتصاد بنسبة 47.18 بالمائة، كما أبرزت الوزيرة أن معدل نجاح الإناث يفوق بكثير معدل الذكور حيث تم تسجيل نسبة 65.29 بالمائة مقابل 34.71 بالمائة التي تمثل نسبة نجاح الذكور.

من جهة أخرى، أبرزت وزيرة التربية الوطنية على صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018 بداية من مساء اليوم على الساعة الثامنة مساء على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أوناك bac.onec.dz، فيما كان من المزمع الإعلان عن النتائج حسب الوزارة الوصية يوم الأحد المقبل الموافق لـ 22 جويلية، وأوضحت وزارة التربية أن بإمكان كل مترشح الإطلاع على نتائج الباكلوريا عن طريق النظام المعلوماتي، وكذلك عن طريق الاطلاع على القائمة الاسمية للناجحين على مستوى المؤسسات التربوية، أو بواسطة الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف النقال.