الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 7 أوت

انطلاق التسجيلات الجامعية للناجحين في البكالوريا يوم 26 جويلية

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة التسجيلات الخاصة بالناجحين في شهادة البكالوريا، حيث تم تحديد التسجيلات الأولوية بداية من تاريخ 26 جويلية، لتليها مرحلة معالجة الرغبات يوم 31 من الشهر ذاته، على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 7 أوت.

تنطلق التسجيلات الجامعية الخاصة بالناجحين الجدد في شهادة البكالوريا بداية من الأسبوع المقبل، حيث تم تحديد يوم 26جويليةموعدا للتسجيلات الأولية والتي تدوم إلى غاية 28 من الشهر ذاته، لتليها مباشرة في اليوم الموالي مرحلة تأكيد التسجل لمدة يومين، على أن تنطلق يوم 31من الشهر ذاته مرحلة معالجة الرغبات التي تدوم لمدة أسبوع. أما فيما يخص تاريخ الإعلان عن النتائج فسيكون يوم 7 أوت في الفترة المسائية. ومن أجل تسهيل مهمة اختيارالرغبات للطلبة الجدد، تنظم الوزارة أبوابا مفتوحة على مستوى مختلف مؤسسات التعليم العالي، يومين قبل انطلاق التسجيلات، بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة باستغلال نتائج البكالوريا وتحديد المعدلات الدنيا، ثم تأتي مرحلة تأكيد التسجيل وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بداية من تاريخ 8 أوت إلى غاية 12 من الشهر ذاته، تليها فيما بعد مرحلة فتح بوابة الإيواء التي تدوم إلى غاية 15 أوت، لتيلها في الفترة ذاتها المعالجة الثانية التي تخص مرحلة الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلب إعادة التوجيه في الشهر ذاته، إلا أنه تم تحديد آخر أجل يوم 16 أوت، وهو اليوم نفسه الذي سيتم فيه الإعلان عن النتائج. في السياق، ضمت رزنامة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة التسجيلات النهائية التي ستكون من 2 إلى 6 سبتمبر، لتشمل أيضا ملف الخدمات الجامعية كمرحلة ثالثة. أما فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة فتتعلق بالمعالجة الاستثنائية منطرف المؤسسات الجامعية،إلى جانب إعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقلبداية من 2 سبتمبر إلى غاية سبتمبر، ليكون هذا الأخير آخر تاريخ يخص التسجيلات النهائية للسنة الجامعية 2018 / 2019.