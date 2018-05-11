وزير العلاقات الخارجية البرازيلي في الجزائر الأحد

سيقوم الوزير البرازيلي للعلاقات الخارجية, ألويسو نونيس فيريرا فيلهو بزيارة عمل إلى الجزائر من 22 إلى 24 يوليو بدعوة من وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل, حسبما ما جاء الخميس في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأكد البيان أن الوزيرين "سيناقشان بهذه المناسبة امكانية تعزيز أليات التعاون المتاحة وبحث فرص جديدة للاستثمار والشراكة التي تعود بالمنفعة على البلدين".

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن هذه الزيارة "ستسمح للوزيرين, طبقا للأعراف القائمة, بمواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين حول المسائل الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك وكذا في المحافل التي ينتسب إليها البلدان".