لجنة وزراية مشتركة تحلّ بولاية الطارف بعد أسبوع من زيارة بدوي

الحكومة تضغط على المسؤولين لتنفيذ برامج التنمية عبر المناطق الحدودية

تكثّف الحكومة اهتماماتها بالولايات الحدودية تنفيذا لتوصيات السلطات العليا من أجل تنمية هذه المنطقة، لاسيما الواقعة في بؤر التوترات الأمنية الحاصلة في دول مجاورة، وفي هذا السياق تنقّلت لجنة وزارية خاصة إلى ولاية الطارف لتفقّد مدى سيرورة المشاريع التنموية الموجهة للساكنة، لاسيما ما يتعلق بالمياه الشروب، السكن والهياكل التربوية.

وقف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، الخميس، مطوّلا بولاية الطارف الحدودية مع تونس، وذلك تنفيذا لالتزامات الوزير نور الدين بدوي، التي أطلقها خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الولاية قبل أسبوع. وأفاد بيان لوزارة الداخلية اطّلعت "المحور اليومي" على نسخة منه، أنّ الأمين العام للوزارة قد تنقّل إلى الولاية على رأس لجنة وزارية مشتركة بمعية الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمين العام لوزارة البيئة وممثل الأمين العام لوزارة السكن، بغية تقييم وتيرة التنمية المحلية بالولاية ومدى تنفيذ التعليمات المسداة من طرف الوزير قصد ضمان تكفل أمثل باحتياجات مواطني الولاية.

وخلال الزيارة التي قادت اللجنة الوزارية المشتركة إلى الولاية، تمت معاينة عديد المشاريع القاعدية المرتبطة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وبرنامج السكن بالولاية في مختلف الصيغ، لاسيما مدى تقدم أشغال التهيئة للمجمعات السكنية الريفية، وكذا مدى تقدم الاشغال بالشطر المتبقي للطريق السيار شرق غرب، وكذا مختلف الترميمات والأشغال التي تمّ إطلاقها على مستوى عديد المدارس الابتدائية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، حيث ألح الأمين العام لوزارة الداخلية على ضرورة تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص توفير أمثل ظروف التمدرس للأطفال.

في إطار تسيير موسم الاصطياف، تم الاطلاع على برنامج الولاية ومختلف التحضيرات والمجهودات المبذولة قصد ضمان موسم مريح، حيث ركّز الأمين العام على ضرورة استغلال المؤهلات السياحية التي تزخر بها الولاية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمصطافين، كما قام الوفد في ذات الإطار بزيارة المخيم الصيفي التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوقوف على ظروف استقبال وإقامة 5000 طفل من مختلف ولايات الجنوب والتأكد من توفر جميع شروط الصحة والسلامة على مستوى المخيم الصيفي.

كما خصص برنامج الزيارة لعرض برنامج الولاية في مجال مكافحة حرائق الغابات، حيث تفقدت اللجنة الوزارية المشتركة مدى جاهزية فرق الحماية المدنية ومديرية للغابات ومختلف الاجراءات الاحترازية المتخذة حيث تم تدعيم الولاية برتلين متنقلين لمكافحة الحرائق. واختتمت الزيارة التفقدية بلقاء مع منتخبي الولاية وفعاليات المجتمع المدني قصد الاطلاع على انشغالاتهم.

وتولي الحكومة أهمية "خاصة" للولايات الواقعة عبر الشريط الحدودي، لاسيما مع دول جارة تعيش اضطرابات أمنية، وذلك في إطار استراتيجية لمواجهة تغلغل الجماعات الإرهابية في أوساط الساكنة، من خلال استغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان، لاسيما من خلال تجنيد الشباب والمراهقين في صفوفها. حيث تعتبر الجزائر وتوافقها في ذلك عدة دول مكافحة لظاهرة الارهاب أنّ مواجهة هذه الظاهرة لا تتأتّى إلا عن طريق غرس التنمية المحلية عبر المناطق الحدودية التي يتسلل منها الارهابيون والقضاء على الفقر قصد محاربة الجريمة المنظمة والتهريب من خلال توفير بدائل للساكنة لضمان العيش الكريم لهم.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، قد قام بزيارة إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس، بعد 72 ساعة من الهجوم الارهابي الذي استهدف عناصر الحرس التونسي أثناء دوريتهم في مدينة جندوبة قرب الحدود الجزائرية، وذلك بغرض الوقوف على التنسيق الأمنية بين البلدين ومواجهة الجماعات المتشددة على الحدود، لاسيما كتيبة "عقبة بن نافع" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" وما يسمى بتنظيم "داعش".

وصرح بدوي خلال الزيارة أنّ البلدين يعملان معا للقضاء على فلول الإرهاب، كما باشرنا تنسيقا محكما مع السلطات التونسية، وذلك في إطار متكامل”، وذهب أبعد من ذلك مؤكدا: “العلاقات الجزائرية التونسية في أوجها، وهو ما تكرسه تعليمات الرئيس بوتفليقة، الداعية دائما إلى منحها المزيد من الاهتمام”. وفصّل وزير الداخلية في ملف التنسيق الأمني، معتبرا أن الزيارات المتبادلة بين البلدين، جاءت لتعزيز التعاون في هذا المجال، من خلال خلق مخطط رفيع المستوى لتحصين الحدود المشتركة، وتبني إجراءات أمنية وحكومية عن طريق تبادل المعلومات والمعطيات بخصوص الملف الأمني.

حكيمة ذهبي