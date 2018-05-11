قال إن الخيار الديمقراطي مبدأ دستوري لا رجعة عنه

لوح يهاجم مقري ويتهمه بمحاولة إرجاع الجزائر للعشرية السوداء

تكاثف جهود القضاء والجيش ومختلف المصالح الأمنية قضى على الإرهاب"

هاجم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري متهما إياه بمحاولة الرجوع بالجزائر إلى "مربع مضى" تجرع الوطن والجزائريون خلاله العديد من المآسي والآلام"، قائلا "إن الخيار الديمقراطي مبدأ دستوري لا رجعة عنه"، مبرزا أن تسخير الفضاءات الحرة للدعوة إلى التراجع عن المكاسب غير لائق، في رد واضح على دعوته للجيش لتأمين الانتقال الديمقراطي.

رد وزير العدل حافظ الأختام خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء تيبازة، حسين ناصف، على تصريحات مقري الداعية لتدخل الجيش قائلا إن "الخيار الديمقراطي هو مبدأ دستوري بات من الثوابت الوطنية التي لا تسمح بأي شكل من الأشكال التراجع أو النكوص عنه"، مضيفا أنه "من غير اللائق أن يسخر فضاء التعبير الحر الذي هو من ثمار الديمقراطية من أجل الدعوة إلى التراجع على الأعقاب والحث الصريح من البعض للرجوع بالوطن إلى مربع مضى تجرع الوطن والجزائريون خلاله الكثير من المآسي والآلام وهي إشارة واضحة لتصريحات سياسية لدعوة الجيش لتأمين الانتقال الديمقراطي"، وقال لوح أن ما تشهده الساحة أحيانا من محاولات شد وجذب ونزاعات تخالف الواقع وتحاول تجاوز ما لا يسمح به القانون ليس في الجزائر فقط بل في كل البلدان التي تحترم الحقوق والحريات بصورتها الحضارية والتي من بين ما تعنيه هو احترام القضاء وعمله ومراحل الدعوى وخصوصياتها والالتزام بنقطة بداية ألحق ونقطة انتهائه.

"قضاء الجزائر وجيشها ومصالحها الأمنية تصدت للإرهاب"

أشاد لوح بقطاعه وقوات الجيش ومختلف المصالح الأمنية قائلا إن "الجزائر بفضل قضائها وجيشها ومصالحها الأمنية، تصدت للإرهاب ونبهت بخطورته وامتداده عبر الأوطان"، مضيفا أن الجزائر مازالت تؤمن أن القضاء على الإرهاب يكمن في الاستمرار في مكافحته، مشددا على ضرورة التعاون الإيجابي والتضامن من أجل القضاء على هذه الأفة من الناحية الفكرية، الاقتصادية والاجتماعية وذلك خدمة للأمن والاستقرار، مؤكدا في ذات السياق، أن مبادىء الجزائر واضحة في التصدي لهذه الأفة لسنوات طويلة.

تشكيل فوج خاص بالديوان المركزي لقمع الفساد في سبتمبر

كشف الوزير عن تشكيل فوج عمل مصغر خاص بالديوان المركزي لقمع الفساد مطلع شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن مهام هذا الديوان الذي أنشأ سنة 2006 هي محاربة الفساد، مشددا أنه بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات، وجدد لوح تأكيده أنه لا تمييز بين المتورطين في قضايا الفساد قائلا "أن سلطان القانون يعلوا وفي كل الظروف".

الحركة في سلك القضاء جاءت في إطار الاستفادة من الكفاءات

قال لوح إن الحركة الجزئية في سلك القضاء والتي أجراها الرئيس بوتفليقة جاءت في إطار تطوير وإصلاح قطاع العدالة، مشيرا أن الهدف من هذه الحركة هو تشجيع ابناء الوطن الواحد لتقلد المسؤوليات بكفاءة واقتدار، مضيفا أن التغييرات والتعيينات جاءت في سياق الاستفادة من الكفاءات الوطنية وقدراتها بغية الوصول الى إصلاح العدالة وتعزيزها بالمورد البشري الكفؤ.

"نصف قاض يزيح الحق ويفسد النزاهة"

شدد لوح على ضرورة تحلي القضاة بالنزاهة، إذ إنه لا يمكن أن تستمر المنظومة القضائية أو ترتقي دون تكريس العدل وتحمل المسؤوليات التي تعد عبئا ثقيلا لا يقوى على تحمله إلا بقوة الإدارة ونزاهة الضمير قائلا "نصف طبيب يفسد الأبدان ونصف عالم يفسد الأديان، ونصف قاض يزيح الحق ويفسد النزاهة"، في إشارة واضحة لتورط بعض قضاة ووكلاء الجمهورية في قضية "البوشي"، الذين جرى فصلهم نهائيا من مناصبهم أيام قبيل الحركة الجزئية للقضاء.

أسامة سبع