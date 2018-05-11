شرق الوطن الأكثر تضررا بـ 363 هكتار

136 حريق يتسبب في إتلاف 462 هكتار من الغابات

تسبب 136 حريق في إتلاف مساحة 462 هكتار من الغابات وذلك في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان إلى غاية 18 جويلية 2018، حسب حصيلة للمديرية العامة للغابات.

أوضحت المديرية العامة للغابات في حصيلتها أنه خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جوان والـ 18 جويلية تم تسجيل 136 حريق شمل مساحة إجمالية تقدر بـ462 هكتارا موزعة بين 328 هكتارا من الغابات و52 هكتارا من الأحراش و82 هكتارا من الأدغال أي بمعدل 3 حرائق يوميا ومساحة 3.39 هكتار لكل حريق.

أما المناطق الثلاث الأكثر تضررا من حرائق الغابات فهي الشرق 363 هكتارا و34 حريقا، الغرب 61 هكتارا و44 حريقا والوسط 38 هكتارا و58 حريقا.

يذكر أن اشتعال النيران تسبب في 26 حريقا سجل بين 6 و11 جويلية عبر التراب الوطني في إتلاف ما مجمله 313 هكتار من الغابات، ليصل عدد المساحات المتلفة إلى 364 هكتارا منذ أول جوان الماضي، حسب حصيلة أعدتها المديرية العامة للغابات، وحسب ذات المصدر فإنه من بين المساحات التي اتلفتها الحرائق خلال الأسبوع الماضي 285 هكتار من الغابات و15 هكتار من الأدغال و13 هكتار من الأحراش، بمعدل غابتين في اليوم وبمساحة تقدر بـ 5,68 هكتار يوميا، فيما ارتفع عدد بؤر الحرائق المسجلة منذ بداية جوان إلى 364.

وأوضحت المديرية العامة للغابات، بأنه سيتم الإبقاء على آلية الوقاية من الحرائق ومحاربتها التي وضعت منذ أول يونيو إلى غاية نهاية الحملة المتوقعة، أي حتى 31 أكتوبر القادم بالنظر للمخاطر المستمرة خلال هذه الفترة.

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، في وقت سابقعن تعزيز جهاز مكافحة الحرائق بأنظمة معلوماتية عبر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018.

واوضح بدوي أنه سيتم تدعيم مصالح الحماية المدنية بـ 15 رتلا متنقلا جديدا يضاف لـ 22 رتلا موجودا من قبل، بالإضافة إلى عملية جديدة لاقتناء وسائل مكافحة حرائق الغابات لإنشاء أرتال متنقلة على مستوى الولايات التي لا تتوفر عليها والولايات ذات الثروة الغابية المكثفة.

من جهته أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن تسطير برنامج خاص لمواجهة حرائق الغابات خلال فترة الصيف بهدف تجنيد جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة واحتواء جميع الأوضاع الاستثنائية التي قد تطرأ بصفة فعالة، مضيفا ان هذا البرنامج الذي يشمل 40 ولاية يتجسد في نظام تدخل تشرف عليه إدارة الغابات ويشمل 407 موقع حراسة و473 فرقة متنقلة للتدخل الأولي، كما تم تجنيد 27 شاحنة صهريج ذات السعة الكبيرة للتزود بالمياه و2.661 نقطة ماء على مستوى الغابات أو بالقرب منها و732 ورشة من اجل سد احتياجات مكافحة الحرائق و3.000 عون لحراسة المواقع الجبلية والتدخل الأولي، يضيف الوزير.

وأردف الوزير أنه بناء على ذلك سيتم إنشاء ما يقارب 4.800 لجنة عملياتية على مستوى الولايات الأربعين التي تتوفر على غطاء غابي وكذا الدوائر والبلديات والمناطق المجاورة الموجودة عبر الإقليم الوطني.

ب. ح