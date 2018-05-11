ليلة بيضاء عاشتها عائلات التلاميذ الناجحين والراسبين

"فرحة هستيرية" و"خيبة أمل" بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا

عمّت الأفراح وتعالت الزّغاريد من البيوت والشرفات مباشرة بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا ليلة أمس، حيث خرج التلاميذ الناجحون للاحتفال على طريقتهم الخاصة، من خلال المواكب التي جابت شوارع وأزقة الأحياء الشعبية وما رافقها من هتافات وألعاب نارية، لكن في المقابل ذرف التلاميذ الراسبون وأولياؤهم دموع الحزن بدل دموع الفرح، بعدما خابت آمالهم في تحقيق حلم النجاح.

خرجت آلاف العائلات الجزائرية ليلة أول أمس إلى الشوارع مباشرة الإعلان عن نتائج البكالوريا، حيث كسر المترشحون المتفوقون سكون الليل بالصراخ وزغاريد النسوة، فبمجرد أن تم الإفراج عن النتائج في حدود الساعة الثامنة ليلا اجتاحت آلاف السيارات شوارع وأحياء العاصمة في مواكب لا تحصى ملأتها الأهازيج والأغاني التي رقص على أنغامها التلاميذ المتفوقون وأولياؤهم، والتي كانت محط فرجة الجميع.

في المقابل، لم تخف الفرحة التي طبعت بيوت عدة عائلات جزائرية مع نسبة النجاح المرتفعة، مقابل الحسرة التي اعتصرت قلوب آلاف العائلات بعدما خابت آمالهم في تحقيق حلم نجاح أبنائها في البكالوريا، حيث ذرفت دموع الحزن بدل دموع البهجة، خاصة أن كثيرا من المعنيين كانوا محاطين بعشرات من الرفقاء الذين كانوا يغنون ويرقصون في جنون.

تيزي وزو الأولى وطنيا للمرة الثامنة على التوالي

حلت ولاية تيزي وزو في المرتبة الأولى وطنيا للمرة الثامنة على التوالي من خلال تحقيق أكبر نسبة نجاح في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018. وحسبما أكدته مديرية التربية للولاية فإن نسبة النجاح قدرت بـ69.18 بالمائة، ما يعادل تفوق 8768 مترشح من أصل 12789 اجتازوا الامتحان. وأشارت المديرية إلى أن 59 ثانوية من أصل 67 تضمها الولاية حققت نسبة نجاح فاقت 55.88 بالمائة، في مقدمتها ثانوية عمر تومي ببلدية تيقزيرت التي حققت نسبة نجاح تقدر بـ94.33 بالمائة. وعن عدد التلاميذ الذين تحصلوا على شهادة "الباك" بمعدل يفوق 18 فبلغ عددهم 8 طلبة، كما تم تسجيل 69 مترشحا تفوقوا قي الامتحان بمعدل أكثر من 17 من 20.

59.16 بالمائة نسبة النجاح في "الباك" بمستغانم

حققت ولاية مستغانم هذه السنة في نتائج امتحان شهادة البكالوريا نسبة نجاح قدرت بـ59.16 بالمائة، حيث حضر امتحان البكالوريا نحو 10 آلاف و841 مترشح، نجح منهم أزيد من 5 آلاف تلميذ، واحتلت ثانوية أولاد بوغالم المرتبة الأولى، تليها ثانوية شريف يحي بالشرايفية عشعاشة، فيما عادت المرتبة الثالثة لثانوية عشعاشة القديمة، بينما تحصلت التلميذة عزيز إيمان من ثانوية صليحة ولد قبلية بمستغانم على أعلى نقطة بولاية مستغانم، بمعدل 18.53.

ونسبة نجاح قدرت بـ 67،52 بالمائة ببومرداس

حققت ولاية بومرداس نتائج جد إيجابية في نتائج شهادة البكالوريا دورة 2018 التي تم الإعلان عنها مساء أمس الأول بنسبة نجاح وصلت بالولاية إلى 67،52 بالمائة، حسبما كشف عنه مدير التربية نذير خنسوس أمس في تصريح أولى عقب ظهور النتائج، مؤكدا أن الولاية ستتصدر المراتب الأولى وطنيا حسب المؤشرات الأولية للنتائج.

عبّر مدير التربية لبومرداس نذير خنسوس عن ارتياحه الكبير للنتائج الإيجابية التي تحصلت عليها ولاية بومرداس في شهادة البكالوريا بنسبة 67،52 والتي عرفت ارتفاعا مقارنة بدورة 2017 التي بلغت نسبة النجاح بها 64 بالمائة، معتبرا ذلك تشجيعا للتلاميذ والفريق التربوي الذي بذل مجهودات كبيرة في سبيل تحقيق هذه النتائج "الإيجابية" التي تضع ولاية بومرداس في المراتب الأولى وطنيا حسب المعطيات الأولية للنتائج. وأشار مدير التربية إلى أن معظم المؤسسات التربية بالولاية حققت نتائج إيجابية، ونسبة معتبرة منها حققت نسبة نجاح وصلت لأكثر من 80 بالمائة، وتحصل 11 تلميذا على معدل يفوق 18 من عشرين، وعادت المرتبة الأولى للتلميذة "غازيباون أسماء" بمعدل 18،60، كما تحصل 53 تلميذا على معدل ما بين 17 و18 من عشرين.

53.80 نسبة النجاح في وهران

بلغ عدد الناجحين في شهادة البكالوريا بولاية وهران في مختلف الشعب العلمية والأدبية والتقنية 11929 ناجح من أصل 22160، بنسبة 53.80 بالمائة، لتحتل ولاية وهران المرتبة 16 على المستوى الوطني. وبلغت ولاية وهران على مستوى الغرب المرتبة الخامس بعد كل من الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر وتسمسيلت، في الوقت الذي حافظت فيه ولاية تيزي وزو على الريادة وطنيا بنسبة فاقت65.95 بالمائة، ثم ولاية سطيف، ثم بومرداس.

54.49 بالمائة نسبة النجاح في سكيكدة

بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا بولاية سكيكدة 54.49 بالمائة، ما يقابل نجاح 6261 تلميذ من مجموع 19791 تلميذ مترشح لاجتياز هذا الامتحان المهم بالنسبة للتلاميذ والأولياء على حد سواء. وتصدرت التلميذة مدينة بلقوادرية قائمة نجباء الولاية بتحصلها على درجة امتياز بمعدل 18.87 في شعبة العلوم التجريبية بمتقن السعيد بوالطين بالحروش، وستكون في الأيام القادمة رفقة كل الناجحين على موعد مع الجامعة من أجل تحديد اختياراتهم التي تكفل لهم تحديد تخصصهم الذي انتظروه لسنوات طوال. وكانت ساعة الصفر قد دقت مساء الخميس الماضي معلنة عن ظهور نتائج شهادة التعليم الثانوي والتي انتظرها الجميع بما في ذلك غير المعنيين بها باعتبار أن لهم أحبة ينتظرونها بفارغ الصبر، حيث غصت المنازل والمقاهي ومقاهي الإنترنت بالمعنيين من الأولياء والمترشحين والأقارب والأصدقاء والفضوليين عن آخرها في انتظار النتائج، لتعلو بعدها مباشرة الصيحات الممزوجة بالفرح أو الحسرة حسب النتائج التي كشفتها الحواسيب أو اللوحات الرقمية أو الهواتف، حيث تم تبادل التهاني وتعالت الزغاريد من المنازل ومعها أجراس السيارات التي لم تهدأ، في الوقت الذي تمنى فيه الناجحون التوفيق في السنة المقبلة لزملائهم الذين لم يسعفهم الحظ في الظفر بتأشيرة المرور للجامعة.