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مهمة إعداد القوائم أوكلت لرؤساء المصالح الاستشفائية

تسجيل أزيد من 10 آلاف طبيب مقيم راسب

  20 جويلية 2018 - 14:57   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الوطني
تسجيل أزيد من 10 آلاف طبيب مقيم راسب

 

تفاجأ الأطباء المقيمون بقرار إعادة السنة الذي مس أزيد من 10 آلاف طبيب مقيم، أي ما يعادل 70 بالمائة من مجموع 15 ألف طبيب أضربوا عن العمل لمدة ثمانية أشهر، وأوكلت مهمة اختيار الراسب من الناجح للمصالح على مستوى المؤسسات الاستشفائية. 

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأطباء المقيمون على المستوى الوطني حوارا بناء من قبل المسؤول الأول عن قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي والاجتماع بهم والجلوس معهم إلى طاولة مستديرة من أجل مناقشة مطالبهم المرفوعة منذ سنوات، ترجمها إضراب لثمانية أشهر على المستوى الوطني اعتمد فيه المقيمون كل الأساليب للضغط على الوصاية التي طالبت بإنهاء الإضراب بشكل كلي والعودة إلى المؤسسات الاستشفائية من أجل التفاوض وإيجاد حل لمشكالهم وهو ما تم بالفعل من طرف المقيمين، إلا أن المسؤول الأول على رأس القطاع لم يلتزم بالاتفاق ولم يجتمع بهم، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى المساس بنجاحهم في السنة الدراسية، حيث وجد أزيد من 10 آلاف طبيب مقيم (ما يعادل 70 بالمائة من مجموع 15 ألف طبيب أضربوا عن العمل لمدة ثمانية أشهر) أنفسهم راسبين ومجبرين على إعادة السنة، حيث أوكلت مهمة اختيار الراسب من الناجح للمصالح على مستوى المؤسسات الاستشفائية، وهو الأمر الذي اعتبره المقيمون غير منطقي بالنظر إلى أن القانون واضح في هذه النقطة، حيث يتم الإعلان عن رسوب الطالب في حال غيابه لمدة شهر دون مبرر، أما في حالهم فالأمر مختلف بالنظر إلى أنهم دخلوا في إضراب لمدة ثمانية أشهر، حسبما كشف عنه بعض من تحدثنا معهم من أطباء مقيمين اعتبروا القرار مجحفا في حقهم، خاصة أن وعود حسبلاوي لم تتجسد، وهو ما تترجمه الفوضى التي يغرق فيها قطاع الصحة دون أي تدخل فعلي من قبل الجهات الوصية.

أمينة صحراوي

 

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