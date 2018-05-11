لو فيغارو تخصص صفحات لمدينة الجزائر العاصمة

خصصت مجلة "لو فيغارو" في عددها الأخير الصادر الجمعة صفحات حول الجزائر العاصمة، تلك المدينة المتوسطية العتيقة "المشرقة والساحرة والأبدية".

وأنجز هذا الروبورتاج الذي يحمل عنوان "العودة إلى الجزائر العاصمة" الذي يقع في 10 صفحات من قبل قيوم ديولوفان وتم تزويده بصور لإيريك مارتين الذي سحره جمال هذه المدينة التي تستعيد رونقها كلما أشرقت الشمس.

يفتتح الروبورتاج بصورة رائعة التقطت وراء واجهات رصيف الأميرالية والتي تبرز البياض الناصع للجزائر تحت أنظار الملكة "القصبة" ويضم عدة صور لمختلف أحياء العاصمة، كما يبرز بأن الأنظار بالعاصمة تسلط على جون الجزائر دون منازع.

بشارع ديدوش مرادي يصف الصحفي مشهدا لموسيقيين يؤديان عند مدخل جامعة الجزائر أغاني من الطابع الشعبي وهو طابع موسيقي نشأ بهذه المدينة التي شهدت ميلاد المندول وهي آلة موسيقية وترية فريدة من نوعها في العالم يجمع بين القيثارة والعود.

وأضاف الكاتب أن "كل خطوة بالجزائر العاصمة تحمل زائرها في رحلة عبر التاريخ بين الماضي والحاضر" مؤكدا على صمود هذه المدينة بالرغم من مأسي التاريخ.

وفي هذا الروبورتاج، جاءت الصور الرائعة للفنان إيريك مارتين التي قضت على الأفكار المسبقة والصور السلبية على المدينة العتيقة المعروضة حاليا بمتحف محطة ميترو ساحة الشهداء.

انها الجزائر من خلال السفن الراسية بالميناء وموقع متحف الفنون الجميلة الذي يطل على حديقة التجارب وسطوح القصبة وأزقة هذه المدينة التي تعود إلى القرون الوسطى.