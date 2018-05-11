هلاك شخص وجرح 7 آخرين في حادث مرور بميلة

هلك شخص وأصيب 7 آخرون بجروح إثر حادث سير وقع مساء أمس الجمعة على الطريق السيار شرق-غرب باتجاه قسنطينة، حسب ما علم اليوم السبت من مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر مركز إسعاف الطرقات بتاجنانت "ميلة" تدخلوا من أجل حادث اصطدام بين 3 مركبات على الطريق السيار شرق-غرب باتجاه قسنطينة مردفا بأن هذا الحادث وقع تحديدا ببلدية بئر العرش سطيف.

وأفاد بأن الحادث خلف 8 جرحى تم إجلاء ستة منهم نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى تاجنانت لتلقي العلاج اللازم فيما تم نقل الضحيتين الأخريين من طرف عناصر مركز إسعاف الطرقات بتاجنانت نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى العلمة (سطيف) وهما شيخ 72 سنة كان في حالة حرجة لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى المستشفى وعجوز 62 سنة كانت تعاني من آلام على مستوى الحوض والصدر.