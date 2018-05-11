أرجع السبب إلى تغيير المتعامل والتوجه إلى النظام الأمريكي المعتمد

السفير الفرنسي ينفي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين

نفى سفير فرنسا في الجزائر "كزافييه دريانكورت" وجود أوامر أو تعليمات من السلطات الفرنسية لخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، مؤكدا أن السبب الرئيس وراء تراجع عدد التأشيرات يرجع إلى تعقيدات طلب التأشيرة الفرنسية بعد اللجوء إلى نظام يشبه الذي تعتمده الولايات المتحدة.

نفى سفير فرنسا في الجزائر في تصريح خص به صحيفة "Le Quotidien d’Oran" وجود أي تعليمات خاصة لخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، وأضاف قائاً "لا أحد -على حد علمي- يطلب منا تقليل عدد التأشيرات كرد فعل على الحد من الواردات الفرنسية. يمكنني أن أؤكد لك أننا لا نملك مثل هذه التعليمات، لذلك يجب أن تكون واضحًا جدا في هذا الشأن".

وبرّر السفير الفرنسي رد فعل الجزائريين تجاه ما اعتبروه تقليصا لحصة الجزائريين من التأشيرة الفرنسية إلى سببين رئيسين، أولهما تغيير المتعامل في تحديد المواعيد، من "تي أل أس كونتاكت" إلى ""vfs، الذي أخذ وقتا من أجل التأقلم، وهو ما تسبب في ضغط في عدد طلبات التأشيرة أشهر أفريل، ماي وجوان. أما السبب الثاني حسب السفير فإن الجزائريين يشعرون بالتعقيد في الحصول على التأشيرة بعد اللجوء إلى نظام يشبه الذي تعتمده الولايات المتحدة.

وبلغة الأرقام، أكد السفير الفرنسي أن عدد التأشيرات الصادرة تقدر بـ 400 ألف سنويا، وهو الرقم الذي تضاعف مقارنة بسنة 2012، وإذا أُضيفت السفارات الأخرى فإن إسبانيا تقدم 100 ألف تأشيرة سنويا، وإيطاليا نحو 50 ألف تأشيرة، في مجموع نصف مليون تأشيرة أصدرتها الدول الثلاثة، وهو ما يعتبره السفير الفرنسي ردا على من يدعي وجود صلة بين التأشيرات وقرار الجزائر الحد من الواردات.

وجاءت ردود السفير الفرنسي بعد الصعوبات التي بات يكابدها الجزائريون في الأشهر الأخيرة للحصول على التأشيرة إلى فرنسا، باعتبار أنّ فرنسا الدولة التي تمثل وجهتهم الرئيسة في أوروبا، وفقا لما تؤكده العديد من شهادات طالبي التأشيرة الفرنسية.

وأرجع كثيرون توجه فرنسا إلى سياسة تقليص التأشيرات للجزائريين بعد التوتر التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مع قرار الجزائر خفض الواردات، مما جعل بعض الجزائريين يرون أنها تدخل ضمن الضغوط التي تمارسها بروكسل على الجزائر، أضف إلى ذلك الدعوات الأخيرة لبعض الساسة الفرنسيين، على رأسها مارين لوبان التي طالبت فرنسا بتقليص عدد التأشيرات للجزائريين.

ق. و