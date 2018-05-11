تتراوح بين 30 ألف دج و50 ألف دج

"رونو" الجزائر تعلن عن تخفيضات في "سامبول إكستريم"

أقرّت شركة رونو الجزائر تخفيضات على طراز سيارات "سامبول إكستريم" المركبة في مصنعها بوهران، في نسختيها بنزين وديازل، حيث تتراوح قيمة التخفيضات بين 30 ألف دج و50 ألف دج، إلى غاية 25 جويلية الجاري، في سياق حملتها التسويقية "صيفيات رونو".

كشفت شركة رونو الجزائر تخفيضات على طراز سيارات "سامبول إكستريم" المركبة في مصنعها بوهران، في نسختيها بنزين وديازل، وحسب الشركة فإن التخفيضات المعلنة تتراوح بين 30.000 دج و50.000 دج، إلى غاية 25 جويلية المقبل، في سياق حملتها التسويقية "صيفيات رونو".

رونور الجزائر التي أغرت زبائنها بتسليم شبه فوري في حدود الكمية المتوفرة في المخزون، وصفت تخفيضاتها تلك بالاستثنائية، في حين ما زال الانطباع السائد في الأسواق أن التخفيضات كانت شحيحة ولمدة قصيرة، فبشكل عام ما زالت سيارة "سامبول" أغلى من سعرها الحقيقي سواء عند الأخذ بمقياس الجودة مقابل السعر أو مقارنة بالسيارات المنافسة.

وبعد التخفيضات، أصبح سعر رونو سامبول المحدثة إكستريم1.6 بنزين MPi بقوة 80 حصانا 1.599.000 دج بقيمة التخفيض 30.000 دج، في حين استقر سعر رونو سامبول المحدثة إكستريم1.5 DCi بقوة 85 حصانا عند 1.749.000 دج بقيمة التخفيض 50.000 دج.

وللإشارة، فقد أعلنت الحكومة عن إخضاع أسعار السيارات المركبة محليا للرقابة، لضمان الشفافية، بعد تسجيل تجاوزات من قبل المركبين، حيث أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي في تصريح سابق أنّ أسعار السيارات تخضع للرقابة والشفافية، كما أعلن وزير التجارة سعيد جلاب أن مصالح دائرته الوزارية بصدد تحضير دراسة شاملة تخصّ سعر بيع السيارات عبر حساب تكلفة المركبات بكل مراحلها، من لحظة خروجها من المصنع إلى غاية وصولها إلى الزبون.

م. ن