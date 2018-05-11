الصفحة 03 وطن: مطالب بضرورة وقف انتشاره لولايات أخرى لحماية الثروة الحيوانية

الحمى القلاعية تزحف إلى الشلف وبرج بوعريريج وألف إصابة لحد الساعة

-وزارة الفلاحة مطالبة بجلب لقاح مزدوج لصنف "أ" و"أو" لاحتواء المرض

كشفت النقابة الوطنية للبياطرة عن توسع بؤر انتشار داء الحمى القلاعية إلى كل من ولايتي برج بوعريريج والشلف لتضاف إلى أربع ولايات التي شهدت انتشار هذا المرض، لتصل عدد الإصابات إلى 1000 حالة -لحد الساعة- تم ذبحها بعد التأكد مخبريا من نقلها لفيروس "سيروتيب أو" و"أ"، يحدث ذلك وسط انتقادات حول عدم تجنيد وزارة الفلاحة للعدد الكافي من البياطرة لمحاصرة المرض ما يكبد الاقتصاد الوطني والخزينة خسائر مالية معتبرة وكذا ضعف الثروة الحيوانية والإنتاجية في المجال من لحوم حمراء وحليب.

أكد المكلف بالإعلام بنقابة البياطرة الجزائريين في تصريح خص به "المحور اليومي" أمس، على توسع رقعة انتشار فيروس الحمى القلاعية إلى الشلف وبرج بوعريريج إضافة إلى أربع ولايات التي تعرف انتشار المرض في كل من بومرداس، البويرة وتيزي وزو وكذا سطيف، أين وصلت آخر الإحصائيات إلى حد كتابة هذه الأسطر -حسب محدثنا- إلى 1000 إصابة تم ذبحها والتخلص منها بعد التأكد مخبريا من نقلها للداء، فيما كانت تقدر منذ أربعة أيام فقط بـ 700 حالة على المستوى الوطني، معتبرا سرعة انتشار الداء تُنذر بتطور رهيب للداء ما يستوجب اتخاذ إجراءات استعجالية للتصدي للداء وتفادي خسائر كبيرة سواء من استيراد للقاح ونفوق الماشية والأبقار.

وحذر ذات المسؤول -في سياق ذي صلة- من توسع رقعة انتشار المرض إلى ولايات أخرى خاصة وأن الأحوال الجوية للشهر الجاري في بعض المناطق الداخلية تساهم في تفشي الداء عبر الهواء كل 200 كلم في الساعة، أكثر مما هي عليه حاليا ما يهدد الثروة الحيوانية بالجزائر بالتالي تراجع إنتاج اللحوم الحمراء والحليب، باعتبار أن البقرة الواحدة بعد 5 أو 8 سنوات ستوفر 8 عجول ما يعني إصابة بقرة واحدة يكبد الاقتصاد خسارة على المدى القصير تقدر بـ 8 بقرات.

أرجع محدثنا سبب انتشار المرض وتفشيه وسط قطعان الماشية بمختلف مناطق الوطن، إلى تجميد توظيف بياطرة جدد منذ سنة 2015 ما خلق نقصا فادحا في المجال ما ساهم في تفشي الفيروس وعدم القدرة على محاصرته بنسبة 80 بالمائة، داعيا الوزارة إلى مضاعفة عدد البياطرة الذي يقدر حاليا بـ1200 بيطري فقط على المستوى الوطني، مضيفا في ذات الصدد بإن اتخاذ وزارة الفلاحة لإجراءات عدة من غلق الأسواق ومنع تنقل الماشية جاء بعد فوات الأوان وانتشار المرض لأكثر من ولاية.

وأعاب ذات المتحدث، تهوين وزارة الفلاحة لعدد الحالات المصابة بالداء، معتبرا إياها دليلا على "السياسة العرجاء" للقطاع وغياب استراتيجية تلقيح مدروسة للتصدي للمرض في بداية ظهوره، داعيا إلى مراجعة المنظومة الكلية للتلقيح، منتقدا في الوقت ذاته استيراد الوزارة لـ2 مليون لقاح مضاد للحمى القلاعية من صنف "سيروتيب أو" في الوقت ذاته بجلب لقاح مزدوج للصنف "أ" و"أو" لعلاج فعال وناجع لوقف انتشار المرض.

مريم سلماوي