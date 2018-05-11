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في حادثة أثارت الاستغراب بسبب الموقع الذي يتواجد فيه

سرقة محل بيع الساعات ببهو مطار هواري بومدين الدولي!

  21 جويلية 2018 - 15:23   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الوطني
سرقة محل بيع الساعات ببهو مطار هواري بومدين الدولي!

تعرض محل لبيع الساعات بمطار هواري بومدين الدولي لعملية سرقة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، حيث تم الاستيلاء على عدد من الساعات، من طرف مجهولين، دون أن يتم القبض عليهم، خاصة وأن الأمر تم على الطريقة التقليدية عبر كسر بوابة المحل باستعمال أدوات حديدية. 

في حادثة أثارت الكثير من التعجب بالنظر لموقع المحل الذي تعرض لعملية السرقة، والذي يفترض أن يكون مؤمنا كليا، خاصة وأنه يتوسط بهو مطار هواري بومدين الدولي قرب احدى محطة الوصول، وكذا بجب واحدة من البوابات الرئيسية للخروج من هذه المنشأة، التي تتوفر على عدد معتبر من كاميرات المراقبة التي تتحكم فيها مصالح الشرطة.

حسب ما أفاد به صاحب المحل في اتصال بـ "المحور اليومي"، أمس، فانه عَثر داخل محله الذي تعرض لعملية السرقة على بعض الأدوات المستعملة على غرار آلة نزع المسامير أو كما يطلق عليه بالعامية "راشكلوا"، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول كيفية ادخال هذه الآلة المستعملة في مجال البناء إلى داخل بهو المطار، بالرغم من أن كل مداخل هذه المنشأة الجوية الدولية مثبت فيها أجهزة "سكانير" ويتعين على كل مسافر أو عامل المرور عبرها للتأكد من عدم حمله لأي ممنوعات، وأضاف صاحب المحل أنه تقدم بشكوى لدى مصالح أمن المطار في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المباشرة أو ما تكون قد وثقته كاميرات المراقبة التي يفترض أنها تغطي جل الأماكن في المنشأة، وخاصة البهو لاعتبارات أمنية من جهة والحركية الكبيرة التي يشهدها هذا الأخير ونحن في موسم العطل والاصطياف.

ولم تتوفر لدينا معلومات حول عدد ساعات اليد التي استولي عليها خلال عملية السرقة هذه السالف ذكرها، إلا أن قيمتها يمكن أن تكون مرتفعة بالنظر لموقع المحل من جهة والعلامات التي يُسوقها من جهة أخرى.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مطار هواري بومدين حادثة من هذا النوع، أثارت الكثير من التعجب، خاصة وأن هذه المنشأة تعد من بين أأمن المطارات عاليا، حيث لم تشهد منذ سنوات أي عمل إرهابي، عكس مطارات لعواصم أوربية كبرى على ضربها الإرهاب سابقا على غرار مطار بروكسل.

زين الدين زديغة

 

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