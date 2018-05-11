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بعد احتجاجهم مؤخرا

الشروع في تسوية وضعية أصحاب شهادة "كاتب في السلك الطبي"

  21 جويلية 2018 - 15:26   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
الشروع في تسوية وضعية أصحاب شهادة "كاتب في السلك الطبي"

استجابت وزارة التكوين والتعليم المهنيين للسؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني لخضر بن خلاف  للمسؤول الأول على قطاع التكوين المهني محمد مباركي والذي يتعلق بتسوية وضعية أصحاب شهادة تقني سامي في تخصص كاتب في السلك الطبين وهو الأمر الذي استجابت له الوصاية. 

أكد المسؤول الأول على قطاع التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس، في  رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني لخضر بن خلاف، أن مصالحه بدأت في إلحاق هذه الشهادة مع تخصص شهادة تقني سامي كتابة مديرية، حيث  قال الوزير، إنّ هذا الإجراء جاء كون الشهادتين تستجيبان لنفس شروط التكوين، لاسيما مستوى التأهيل وبرنامج و مدة التكوين، منوها أنه و في هذا الصدد فقد تم تكليف المصالح المركزية المكلفة بتنظيم التكوين المهني، قصد التكفل بملفات المعنيين بالأمر، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذا الإشكال ودراسة الحالات بالتنسيق مع المؤسسات التكوينية، يشار إلى أن تخصص ”كاتب في السلك الطبي”، قد تم حذفه من مدونة شعب وتخصصات التكوين المهني، ليتم إدراجه في شبه الطبي. الأمر الذي دفع حاملي هذه الشهادة للاحتجاج مؤخرا بسبب عدم قبول شهادتهم في الوظيفة العمومية، وهو الوضع الذي جعل النائب البرلماني لخضر بن خلاف يوجه سؤال كتابيا لوزير القطاع محمد مباركي من أجل التدخل وتسوية وضعية حامل هذه الشهادة  في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى توفر الشروط فيهم .

 أمينة صحراوي
 

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