انحصرت في الطب والصيدلة والمدارس العليا

الناجحون في رحلة بحث عن تخصص يضمن لهم وظيفة بعد التخرج

في انتظار انطلاق مرحلة التسجيلات الأولية، شرع الناجحون الجدد في شهادة البكالوريا في الاستفسار والبحث عن التخصصات التي تضمنه لهم فرص عمل مستقبلا، ليكون الطب، الصيدلة وكذا المدارس العليا الاختيارات الأولى والأنسب لهم، مطالبين من أصحاب الخبرة مساعدتهم في توجيهه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فضل الناجحون الجدد في شهادة البكالوريا الصفحات ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، بعيدا كطل البعد عن انتظار دليل التوجيه من اجل اختيارات التخصصات المراد اختيارها مستقبلا، وكذا المؤسسات الجامعية التي ستكون مناسبة لهم من ناحية ضمان فرص عمل بعد التخرج، بعيدا كل البعد عن اختيار الرغبات والتخصصات التي ستكون بمثابة شهادة لن يستفيد منها الطالب مستقبلا، في هذا الصدد، قرر الناجحون هذه السنة الولوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستفسار عن أفضل التخصصات التي تبني لهم مستقبلهم، بالرغم من أن معدلاتهم تراوحت بين الجيدة و القريبة من الجيد ، البعض نشر عبر "الفيس بوك" أن معدله تجاوز 15 من عشرين إلا أنه لا يريد أن يدرس تخصص يرى فيه الكثيرون أنه مهم، مستفيدا من تجارب زملائه الذي قدموا السنة الماضية في تخصصات فرضت عليهم تغييرها في السنة الثانية كونها لا تتناسب مع سوق العمل ومتطلباته في الفترة الحالية، غير بعيد عن ذلك اجمع معظمهم أن التخصصات المناسبة لا تتجاوز العشرة أو العشرين تخصص أما البقية فمجرد تخصصات لا تغني ولا تسمن من جوع بل على العكس تماما فالبعض درس تخص معين ووجد نفسه في قطاع اخر ، وعن التخصصات الأكثر طلبا ، فقد أجمع الكل على أنها تتلخص في المدارس العليا للأساتذة والطب و كذا الصيدلة بالإضافة الى العلوم الإدارية و القانونية، بالنظر الى أنها تضمن لصاحبها مباشرة بعد تخرجه فرصة عمل بعيدا كل البعد عن تخصصات البطالة كما أسماها البعض والتي رفعت من معدلها في السنوات الأخيرة مطالبين المسؤول عن قطاع التعليم العالي بإلغائها لقلة أو انعدام الموجهين اليها .

أمينة صحراوي