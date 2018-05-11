99.07 نسبة نجاح أشبال الأمة في البكالوريا

شريط الاخبار
الحمى القلاعية تزحف إلى الشلف وبرج بوعريريج وألف إصابة لحد الساعة السفير الفرنسي ينفي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين جزائريات ينضممن لـ "داعش" بعد الالتحاق بأزواجهن بسوريا والعراق "رونو" الجزائر تعلن عن تخفيضات في "سامبول إكستريم" التوانسة يبررون الزيادات بالظروف الاقتصادية الصعبة لا بديل عن مرافقة العسكر عملية الانتقال الديمقراطي اجتماعات تنسيقية بين بعثة الحج الجزائرية والسعوديين الجزائر تدعو إلى تصالح العرب فيما بينهم لإفشال مخططات التفكيك غلق 40 بئرا للمياه وهدر ملايير بسبب نهب الرمال بتيزي وزو نتائج المقابلة الشّفهية للتّوظيف مرتقبة خلال 48 ساعة القادمة مشاريع أسواق الجملة خارج الأحياء السكنية تنتظر الافراج دعوة الحكومة لفتح معابر الجنوب مرتين في الشهر أمام المصدرين تسجيل طلبات التزوّد بخط الهاتف الثابت إلكترونيا بوعزغي يؤكد على ضرورة تطهير العقار الفلاحي "فرحة هستيرية" و"خيبة أمل" بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا لوح يهاجم مقري ويتهمه بمحاولة إرجاع الجزائر للعشرية السوداء الحكومة تضغط على المسؤولين لتنفيذ برامج التنمية عبر المناطق الحدودية وزارة الصحة تسحب 16 اختصاصا صيدلانيا يحتوي على "فالسارتان" 136 حريق يتسبب في إتلاف 462 هكتار من الغابات تسجيل أزيد من 10 آلاف طبيب مقيم راسب إدارة ملعب 5 جويلية تصدم «العميد» و»سوسطارة» مدوار يدعو زطشي إلى إمهال الأندية المدينة إلى غاية الميركاتو الشتوي زطشي يسقط الورقة الفرنسية من حساباته وزارة العدل تُحدد تكاليف دمغة المحامين في المحاكم إنقاذ 10 "حراڨة" وفقدان 3 آخرين إثر غرق قاربهم بتيبازة نقابة القابلات تؤكد استعدادها للعمل مع الوزارة لحل المشاكل إجراءات جديدة للحفاظ على مصداقية الامتحانات والمسابقات تنصيب العقيد تريكي محمد قائدا جديد للدرك الوطني بوهران 13 إرهابيا سلموا أنفسهم بتمنراست منذ بداية جويلية النفط يرتفع إلى 72.85 دولارا للبرميل 15 مليون أورو صادرات الجزائر من التونة خلال السداسي الأول من 2018 وزارة التجارة تضبط برنامج المشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية بعثة الحج في الميدان تحسبا لاستقبال أولى أفواج حجاج الجزائر بن بعيبش هو من "ساوم" بوتفليقة والحزب سحب منه الثقة لهذا السبب غرفة عمليات مشتركة وخط اتصال بين القيادات الميدانية للجيشين الجزائري والتونسي وزارة التجارة تدرس مقترحات لمرافقة مصدّري المنتجات الفلاحية أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقّب دولي إصلاح المنظومة التربوية يرفع نسبة النجاح في البكالوريا تعويض الفلاحين ضحايا الحرائق والحمى القلاعية في ظرف أسبوع سوناطراك وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. 99.07 نسبة نجاح أشبال الأمة في البكالوريا

حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني

99.07 نسبة نجاح أشبال الأمة في البكالوريا

  21 جويلية 2018 - 15:26   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
99.07 نسبة نجاح أشبال الأمة في البكالوريا

حققت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من سطيف، وهران والبليدة، نتائج "قياسية" في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2018، حيث بلغت نسبة النجاح 99.07 بالمائة، حسب ما أفاد به أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

أوضح ذات المصدر، أنه عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018، "سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من سطيف، وهران و البليدة، هذه السنة نتائج ممتازة، حيث حقق أشبال الأمة ال433 نتائج قياسية قدرت بنسبة نجاح 99,07 بالمائة، أين تحصل 12 شبلا على شهادة البكالوريا بتقدير امتياز، و179 شبلا بدرجة جيد جدا و136 شبلا بدرجة جيد، فيما تحصل بقية الأشبال على درجة قريب من الجيد". 

تعكس هذه النتائج "الممتازة والنوعية" الجهود "الجبارة" التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، المحدثة طبقا لقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والتي "ما فتئت تحظى بدعمه الثمين"، كما تعكس "المستوى الراقي" الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة، والإطارات الساهرة على تفوّقهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية و البيداغوجية التي سخرتها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس، وبهذه المناسبة، تقدم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، بتهانيه الخالصة لكل الناجحين وللإطارات الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا للجميع المزيد من النجاح والتألق.

 ن ش
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات