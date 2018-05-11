حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني

99.07 نسبة نجاح أشبال الأمة في البكالوريا

حققت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من سطيف، وهران والبليدة، نتائج "قياسية" في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2018، حيث بلغت نسبة النجاح 99.07 بالمائة، حسب ما أفاد به أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

أوضح ذات المصدر، أنه عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018، "سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من سطيف، وهران و البليدة، هذه السنة نتائج ممتازة، حيث حقق أشبال الأمة ال433 نتائج قياسية قدرت بنسبة نجاح 99,07 بالمائة، أين تحصل 12 شبلا على شهادة البكالوريا بتقدير امتياز، و179 شبلا بدرجة جيد جدا و136 شبلا بدرجة جيد، فيما تحصل بقية الأشبال على درجة قريب من الجيد".

تعكس هذه النتائج "الممتازة والنوعية" الجهود "الجبارة" التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، المحدثة طبقا لقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والتي "ما فتئت تحظى بدعمه الثمين"، كما تعكس "المستوى الراقي" الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة، والإطارات الساهرة على تفوّقهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية و البيداغوجية التي سخرتها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس، وبهذه المناسبة، تقدم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، بتهانيه الخالصة لكل الناجحين وللإطارات الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا للجميع المزيد من النجاح والتألق.

ن ش