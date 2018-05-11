انطلاق عملية البيع بالتخفيض

انطلقت أمس السبت عبر مختلف المراكز التجارية الكبرى والمحلات بالجزائر العاصمة عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي التي تستمر لغاية 31 أوت القادم، حسبما أفادت به وكالة الاباء الجزائرية.

وقد تزينت الواجهات الزجاجية للعديد من محلات المراكز التجارية الكبرى على غرار المركز التجاري "أرديس" و المركز التجاري باب الزوار وغيرها من المحلات بشارع العربي بن مهيدي وشارع ديدوش مراد و الأبيار بلافتات تحمل إعلان تخفيضات تصل لغاية 50 % في محاولات جذب المزيد من الزبائن عن طريق تقديم "أفضل العروض".