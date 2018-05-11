100 بالمئة نسبة النجاح في البكالوريا بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس

سجلت المدرسة الدولية الجزائرية بباريس مالك بن نبي نسبة نجاح قدرت 100 بالمئة في امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2018 حسبما علم لدى هذه المدرسة يوم الأحد

و أشارت ذات المدرسة أن التلاميذ النجباء امتحنوا في فرع العلوم التجريبية و الآداب مذكرة بأن هذه المدرسة التي افتتحت سنة 2001 من طرف الدولة الجزائرية لفائدة أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا تقدم نفس البرامج التعليمية لقطاع التربية الوطنية في الأطوار الثلاثة (الابتدائي و المتوسط و الثانوي)

و تحقق المدرسة الدولية الجزائرية بباريس كل سنة نسبة نجاح معتبرة (أكثر من 90 بالمئة) في شهادة البكالوريا التي تفوق بكثير النسبة الوطنية

و يذكر أن نسبة النجاح الوطنية لدورة 2018 بلغت 88ر55 بالمئة حيث تصدر فرع الرياضيات بنسبة نجاح بلغت 61ر78 بالمئة في حين قدرت نسبة النجاح الوطنية السنة الماضية 07ر56 بالمئة (مقابل 79ر49 بالمئة سنة 2016 )