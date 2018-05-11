بوعزقي يدعو إلى تشجيع المستثمرين الخواص لتطوير الإنتاج الفلاحي المحلّي

أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم الأحد بالأغواط على “ضرورة تشجيع الإستثمار الخاص لتطويرالإنتاج الفلاحي المحلي”.

وأوضح الوزير خلال معاينته لإحدى المستثمرات الخاصّة في اليوم الثاني من زيارته للولاية،

أنّ ترقية الإستثمار الخاص وتكثيفه ضروري وكفيل بتطوير المنتوج الفلاحي بمختلف أصنافه وشعبه “.

مما يتطلب بذل مجهود أكثر لتحسيس المستثمرين بالدعم والتسهيلات المقدّمة لهم”.

وأشار إلى أنّ ولاية الأغواط مؤهّلة لإنتاج الزيتون وتوسيع المساحة المخصّصة له حاليا غير أنّها لا تتوفر ولاعلى معصرة واحدة.

داعيا في الوقت ذاته المسؤولين المحليين بما فيهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية الى مرافقة المستثمرين “الحقيقيين”. خصوصا بعد استكمال إجراءات تطهير العقار الفلاحي .